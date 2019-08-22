Медведев поручил Минтруду оценить идею четырехдневки к октябрю

Минтруд должен до 30 сентября представить свое мнение о перспективах введения четырехдневной рабочей недели. Это следует из поручений главы правительства Дмитрия Медведева по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве, с которыми ознакомились «Известия».

Министерство должно оценить последствия для экономики, в частности влияние на производительность труда и социальную сферу. В этом должны принять участие Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей.

В Минтруде от комментариев отказались. Пресс-служба правительства на момент публикации новости изданию не ответила.

Напомним, о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю в июне заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, технологический прогресс не только уменьшает количество рабочих мест, но и помогает сократить количество рабочего времени, появляется время для досуга. Именно по этой причине в будущем четырехдневка может иметь реальные перспективы.

Минтруд в августе сообщил, что готов обсудить идею сокращения рабочей недели с профсоюзами. Там пояснили, что переход на четырехдневку возможен. Закон устанавливает только максимальное количество рабочих часов в неделю, а нижней границы нет.

О том, есть ли перспективы у сокращенной рабочей недели, читайте в материале “Ъ FM” «Госдума может разрешить работать меньше».