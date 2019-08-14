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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ   |  купить фото

Госдума может разрешить работать меньше

Есть ли перспективы у идеи сокращенной рабочей недели

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В Госдуме обсудят идею сокращения рабочей недели уже в сентябре. Ранее рассмотреть вопрос о переходе с пяти на четыре рабочих дня предложила Федерация независимых профсоюзов. Инициативой заинтересовались в Минтруда, где над ней пообещали подумать. А первый зампред думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, в свою очередь, заявил, что мера позволит снизить безработицу в стране, а людям даст больше времени для отдыха. Станут ли в итоге россияне меньше работать? И как это отразится на экономике? Выяснял Александр Рассохин.


Сто лет назад Генри Форд сократил рабочую неделю на своих предприятиях с 48 до 40 часов, как итог — выросла производительность труда. А в Новой Зеландии, где перешли на четырехдневный график, у сотрудников еще и снизился уровень стресса. Все эти доводы в поддержку сокращения рабочей недели в июне привел премьер-министр Дмитрий Медведев. Он уверен, что будущее — за четырехдневкой. Поддержали главу правительства и профсоюзы, направив письмо в Минтруда с предложением перейти к реализации идеи.

Подобные разговоры ходят давно, но до сих пор в стране 40-часовая рабочая неделя, напоминает глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. По его словам, пришла пора определиться, до каких пределов снизить этот порог: «Можно ввести и 35-часовую рабочую неделю, например, как во Франции. Сколько дней работать — это вопрос конкретной организации производства. При 40-часовой рабочей неделе это восьмичасовой рабочий день в течение пяти дней. Можно работать по семь или шесть часов. По этому пути идут все страны, которые внедряют самые передовые технологии — цифровизацию, роботизацию».

В «Единой России» идею поддержали и предположили, что дискуссия может начаться уже в следующем месяце. Вместе с тем, сложнее всего реализовать реформу будет в сфере услуг, в которой зачастую компании работают ежедневно. При этом новый график, вероятно, проще будет внедрять в отрасли IT, телекоммуникаций, а также аудиторским предприятиям, полагает гендиректор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова: «Года три-четыре назад крупные операторы, такие как МТС, "Билайн", уже вводили такой график работы — с одним плавающим днем. Как правило, многие выбирали работать онлайн из дома в пятницу.

Главная здесь сложность — представить KPI и его контролировать.

То есть точки контроля просто очень важны для сотрудников, чтобы они не терялись нигде».

К обсуждению вопроса хотят привлечь и работодателей. Но что они сами думают об идее профсоюзов? Практически все опрошенные "Ъ FM" бизнесмены смотрят на предложение со скепсисом. России еще далеко до социального благополучия европейских стран, а значит, и до короткой рабочей недели, подчеркивает владелец компаний LeFutur и Mr. Doors Максим Валецкий: «При нашей производительности труда, темпах роста экономики еще и сокращать рабочий день, на мой взгляд, преступление. Что люди будут делать в этот лишний рабочий день, когда у них и так денег нет, а реальные доходы сокращаются?

Нищему человек не сидеть дома, а работать надо.

В Азии, допустим, вообще нет отпусков. В Америке отпуск в обычных небольших компаниях составляет 14 дней, а здоровье у работников, извините, там лучше».

Если говорить о европейском опыте, то далеко не везде он удачный. К примеру, в Финляндии из-за сокращения рабочих часов выросли цены на медицинские услуги. Оно и логично — работодателю пришлось нанимать дополнительных сотрудников, что означало новые траты.

В случае с Россией, как подчеркивают профсоюзы, реформа не должна сказаться на зарплатах. Но избежать этого будет трудно, предполагает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Экономическая модель в России подстроена под пятидневку, подчеркивает эксперт: «При переходе на четырехдневную рабочую неделю придется от многого отказываться. Должно произойти изменение, связанное с ростом производительности труда, иначе доходы сократятся из-за этого вычеркнутого дня. То есть надо менять и логистику, и систему управления, и пересмотреть всю систему оплаты труда, и увеличить стоимость рабочего часа для того, чтобы человек не пострадал из-за новой рабочей сетки. Должны появиться дополнительные учителя, врачи».

Некоторые специалисты рынка труда назвали предложение популизмом и выразили сомнение, что в ближайшие годы идею можно реализовать. Но почему она получила поддержку «Единой России»? Возможно, на фоне непопулярных реформ власть пытается найти способы вернуть любовь электората.

В «Единой России» подчеркнули, что на сокращенную рабочую неделю необходимо переходить поэтапно. Согласно результатам опросов ВЦИОМ, против перехода на четырехдневный график выступает около половины россиян.

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