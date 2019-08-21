Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе. Ранее, напомним, о желании вернуть Москву в группу заявил президент США Дональд Трамп.

Госпожа Меркель напомнила, что Россия была исключена из клуба из-за ситуации на Украине, поэтому реконструкция G8, по ее словам, будет возможна только при достижении значительного прогресса в выполнении минских договоренностей. «Если мы добьемся успехов с (реализацией минских договоренностей.— “Ъ”), то, конечно, у нас будет другая ситуация»,— сказала канцлер. По ее словам, к настоящему моменту ситуация изменилась незначительно.

Борис Джонсон выразил согласие с госпожой Меркель, отметив, что «доводы в пользу возвращения России в G7 еще только предстоит найти». «Что касается вопроса о реинтеграции России в состав G7, хочу сказать, что, учитывая происшедшее в Солсбери, графство Уилтшир, применение химического оружия на британской земле, продолжающуюся нестабильность, гражданскую войну и военные действия на Украине, провокации, которые Россия осуществляет не только на Украине, но еще много где, я должен сказать, что я полностью согласен с канцлером»,— заявил он.

Как складывались отношения России и G7 Читать далее

Пока из европейских лидеров идею главы Белого дома поддержал только президент Франции Эмманюэль Макрон. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на сегодняшних переговорах Владимира Путина и президента Финляндии Саули Ниинисте вопрос о воссоединении G8 не рассматривался. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва готова рассмотреть любые обращения от G7.

О возможном возвращении Москвы в клуб ведущих держав мира читайте в публикации “Ъ”.