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Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ   |  купить фото

Лавров заявил о готовности России рассмотреть предложения о возвращении в G7

Россия готова рассмотреть любые обращения от G7 по вопросу возвращения в группу, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналистов о возможном восстановлении G8. В Кремле заявили, что вопрос о G8 на переговорах в Хельсинки не поднимался.

Россию исключили из G8 в марте 2014 года после присоединения Крыма — на тот момент она была председателем политического клуба. Саммит лидеров стран, который планировалось провести в Сочи, не состоялся.

«Есть G7, они принимают в своем кругу какие-то решения. Если любое из решений, которое там принято, будет предполагать обращение к России, ну, конечно, мы рассмотрим и ответим»,— сказал господин Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом (цитата по ТАСС).

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на сегодняшних переговорах Владимира Путина и президента Финляндии Саули Ниинисте вопрос о воссоединении G8 не рассматривался. «Нет, "восьмерка" нет»,— ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Во вторник, 20 августа, президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что поддерживает возвращение России в G8. Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал идею главы Белого дома пригласить Россию на будущий саммит G7.

О возможном возвращении Москвы в клуб ведущих держав мира читайте в публикации “Ъ”.

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