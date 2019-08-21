CNN: Макрон поддержал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году

В телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом Эмманюэль Макрон поддержал идею главы Белого дома пригласить Россию на будущий саммит G7, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации американского президента. Саммит, о котором шла речь в телефонном разговоре двух президентов, пройдет в США в 2020 году.

По словам источника американского телеканала, вопрос о приглашении России господин Трамп обсудит с членами G7 на саммите во французском Биаррице 24–25 августа.

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Россию исключили из G8 в марте 2014 года после присоединения Крыма — на тот момент она была председателем политического клуба. Саммит лидеров стран, который планировалось провести в Сочи, не состоялся.

Вчера, 20 августа, президент США сообщил журналистам, что поддерживает возвращение России в G8. 19 августа Эмманюэль Макрон на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что выступает за нормализацию отношений Москвы и Евросоюза и готов выступить посредником в налаживании диалога.

Об итогах встречи президентов России и Франции читайте в материале “Ъ” «Запарижская сечь».