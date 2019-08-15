Мэрия Москвы не санкционировала все акции протеста 24 августа

Мэрия Москвы отказалась согласовать заявки на две акции протеста 24 августа: митинг на площади Победы и шествие в центре Москвы, сообщил в Facebook лидер Партии перемен Дмитрий Гудков. Также власти не согласовали заявку на шествие и митинг на Тверской улице, которую подала незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Елена Русакова. Не санкционировали и четвертое уведомление о митинге на Большой Якиманке, сообщил один из заявителей Андрей Морев. Все акции предлагают перенести в Марьино.

Планировалось, что шествие начнется с Каланчевской улицы, по улице Маши Порываевой, проспекту Сахарова до Тургеневской площади. «Проведение шествия по указанному маршруту создает помехи движению пешеходов и транспортных средств, нарушит права граждан, не участвующих в данном мероприятии»,— говорится в ответе мэрии. Митинг на площади Победы не разрешили, поскольку «в заявленном месте запланировано проведение другого мероприятия».

Заявку на акцию подавали незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев, координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова и помощница Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева.

Госпожа Русакова хотела провести шествие от метро «Охотный ряд» до площади Тверская Застава с последующим митингом на 100 тыс. человек. Власти Москвы отказались санкционировать акцию, поскольку «в местах начала шествия и проведения митинга отсутствуют площадки для размещения участников с заявленным количеством». Кроме того, по мнению мэрии, шествие «создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств, нарушит права граждан».

В четвертом уведомлении запрашивали митинг на улице Якиманке с заявленными 150 тыс. участников. Власти Москвы не согласовали акцию, пояснив, что там «проходят маршруты движения лиц, подлежащих государственной охране, что требует дополнительного согласования с ФСО России». Кроме того, по мнению мэрии, митинг «создаст помехи движению» граждан.

Ранее власти Москвы не разрешили массовые пикеты на Бульварном кольце в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы 17 августа. Кроме того, мэрия не приняла заявку от оппозиции на проведение протестного митинга 17 августа на проспекте Сахарова, объяснив отказ нарушениями федерального закона о массовых акциях. Организаторы подали возражения, так как считают решение неправомерным.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, в том числе оппозиционерам Любови Соболь, Илье Яшину и Константину Янкаускасу. После этого в Москве прошло несколько акций в поддержку кандидатов. 27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные митинги. По данным «ОВД-инфо», на каждом из них задержали более 1 тыс. участников.

О попытках согласовать новую акцию — в материале “Ъ” «Повестка выходного дня».