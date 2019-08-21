Флаг в хорошие руки

20 августа комитет общественных связей и молодежной политики Москвы анонсировал праздничные мероприятия в честь 350-летия флага России «с 22 по 25 августа». В частности, 24 августа на проспекте Сахарова пройдет митинг-концерт, на котором «послушать выступления артистов смогут до 100 тыс. зрителей». Сами организаторы митинга, однако, подавали заявку на массовую акцию, рассчитанную только на 50 тыс. человек. Заявка была подана в мэрию 12 августа и согласована 19 августа. Напомним, организаторы митинга «Вернем себе право на выборы» 10 августа на проспекте Сахарова не смогли получить согласование мэрии Москвы на «концертную часть» акции.

День флага России отмечается 22 августа. В этом году праздник выпадает на четверг, из-за чего в Москве празднование продлили до ближайших выходных. В общей афише, размещенной на сайте правительства Москвы, сообщается: «в 2019 году российскому триколору исполняется 350 лет» и анонсируются «концерты, флешмобы и квесты», которые пройдут с 22 по 25 августа включительно. В распоряжении “Ъ” оказалась презентация всех событий, приуроченных ко Дню флага в Москве, а также афиша концерта «Герои рядом с нами», запланированного на 24 августа на проспекте Сахарова. В презентации концерт назван «центральной программой празднования». В афише сообщается, что на проспекте Сахарова выступят в том числе Филипп Киркоров, Тимати, Кристина Орбакайте, Григорий Лепс и Василий Лановой, а также группы «Сурганова и оркестр» и «Голубые береты». Ведущими концерта станут Дмитрий Шепелев, Валдис Пельш, Дмитрий Губерниев, Марина Ким и Юлия Барановская.

В заявке на проведение митинга-концерта (имеется в распоряжении “Ъ”) организаторами акции значатся глава московского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Петр Петров и депутат Госдумы, руководитель клуба Героев СССР и России Николай Антошкин. Из штампа правительства Москвы о принятии заявки в работу следует, что она была подана 12 августа — за 12 дней до проведения концерта. Напомним, согласно временному положению правительства Москвы №1054, заявки на массовые мероприятия с выступлениями артистов подаются «не позднее чем за месяц до даты проведения». В самой заявке на митинг-концерт программа выступления артистов и музыкантов отсутствует. Тем не менее ответ мэрии «о согласовании» организаторы получили 19 августа.

Напомним, организаторы митинга «Вернем себе право на выборы» 10 августа на проспекте Сахарова не смогли получить согласование мэрии Москвы на «концертную часть» акции. «Представители мэрии, ссылаясь на временное положение №1054, не разрешали привлекать к митингу рэпера Face, группы IC3PEAK и "Кровосток" (тем не менее, все они выступили на Сахарова.— “Ъ”),— вспоминает организатор митинга 10 августа муниципальный депутат округа Якиманка Андрей Морев.— 21 августа я направлю запрос в мэрию, чтобы узнать, как соблюдались процедуры подачи заявки и согласования митинга 24 августа».

Источник “Ъ” в мэрии Москвы сообщил, что заявителям митинга 10 августа отказали в согласовании концерта, поскольку в первоначальной заявке выступления артистов отсутствовали, «а вносить изменения в зарегистрированную заявку нельзя».

15 августа мэрия Москвы отклонила сразу четыре заявки на проведение митингов в Москве, предложив перенести акции из центра столицы в Люблино. Заявителями одной из акций на 24 августа были незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев, член совета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева и координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова. Они просили столичные власти о шествии «от ул. Каланчевская по ул. Маши Порываевой, проспекту Академика Сахарова до Тургеневской площади». В отказе мэрии от 15 августа сообщалось, что «проведение шествия по указанному маршруту создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств, в том числе специальных и экстренных служб, ограничит доступ москвичей и гостей столицы к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, нарушит права граждан, не участвующих в указанном мероприятии». «В отказе не было ни слова о том, что на проспекте Сахарова запланирована другая акция на эту дату,— рассказал “Ъ” Александр Соловьев.— Вероятно, предстоящую акцию в честь Дня флага организовали впопыхах, а проспект Сахарова выбрали для заполнения оппозиционной площадки людьми, лояльными власти».

Глава московского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Петр Петров рассказал “Ъ”, что митинг-концерт на 24 августа «планировался с весны», однако подтвердил: подать заявку удалось «только в начале августа». «Вместе с Николаем Антошкиным мы обсуждали праздник в честь Дня российского флага еще во время "Вахты памяти" (всероссийская акция, которая прошла в апреле.— “Ъ”),— сообщил господин Петров.— О других заявках на акции на проспекте Сахарова 24 августа я не знал. Уверен, что наш митинг-концерт пройдет без вмешательства политической повестки, это моя принципиальная позиция: все выборы должны оставаться вне праздника 350-летия российского флага, праздника государственной важности». Господин Петров также подчеркнул, что к акции присоединятся «тысячи членов союза ветеранов Афганистана из других регионов».

Председатель Геральдического совета при президенте РФ Георгий Вилинбахов в разговоре с “Ъ” выразил сомнение в правильности анонсируемого юбилея флага России. «Имеется немало документальных подтверждений тому, что у флага России более чем трехсотлетняя история. Однако за точку отсчета мы берем первое упоминание флага из синей, белой и красной ткани для корабля "Орел", который строился в Воронеже при царе Алексее Михайловиче в 1667–1668 годах,— рассказал господин Вилинбахов.— Получается, дата уже прошла». В презентации празднования 350-летия российского флага, впрочем, отмечено: «Впервые бело-сине-красный флаг был поднят на военном корабле "Орел" в 1669 году».

Мария Старикова