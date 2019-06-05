Италию принуждают долгом

Еврокомиссия в среду анонсировала процедуру по введению санкций в отношении Италии. Необходимость этой меры, не имеющей в истории ЕС прецедентов, ее инициаторы — еврокомиссары Пьер Московиси и Валдис Домбровскис — объяснили последовательным нежеланием итальянского правительства прислушаться к их рекомендациям по оздоровлению финансовой сферы страны. Имеется в виду сокращение бюджетного дефицита и внешнего долга, который считается Международным валютным фондом (МВФ) одним из основных рисков для еврозоны. В случае воплощения негативного сценария в жизнь, Италии будет грозить штраф в несколько десятков миллиардов евро, а также прекращение финансирования от европейских структур.

5 июня в итальянском политическом календаре давно было обозначен черным цветом. Было известно, что именно в этот день Еврокомиссия вынесет вердикт бюджетной политике стран ЕС и даст соответствующие рекомендации. Замечания есть к ряду стран, но самое суровое было сделано в адрес Италии: рекомендовано начать процедуру введения санкций.

Дело в том, что Рим так и не прислушался к не раз прозвучавшим в его адрес со стороны Еврокомиссии призывам сократить бюджетный дефицит, ведущий к наращиванию и без того огромного внешнего долга.

Решения, подобного нынешнему, Еврокомиссия за свою историю еще не принимала. И столь суровый вердикт можно объяснить тем, что итальянский внешний долг (по расчетам ЕС, в 2018 году он составлял 132,2% к ее ВВП, в текущем — возрос до 133,7%, а в 2020 дойдет до 135,2%) расценивается не только Еврокомиссией, но и МВФ как один из основных факторов риска для еврозоны.

Последнее предупреждение о том, что Еврокомиссия не видит со стороны Рима усилий по оздоровлению своих финансов, было направлено в адрес Минэкономики Италии неделю назад. От вразумительного ответа на это письмо, в котором были бы обозначены гарантии отказа от необеспеченных бюджетным покрытием расходных статей (имеется в виду в первую очередь введение единого налога, на что потребуется €30–40 млрд, не обеспеченных бюджетными поступлениями), зависело многое.

Возможно, поэтому в СМИ — ошибочно, как заявили позже,— был спущен именно такой вариант ответа Брюсселю. В нем, в частности, утверждалось, что Италия не будет финансировать налоговую реформу из-за дефицита.

Однако вскоре — как можно понять, после возмущения со стороны вице-премьера Маттео Сальвини, не пожелавшего отказаться от программного для его партии единого налога,— последовало опровержение.

В итоге в Брюссель была направлена «старая песня» о том, что во втором полугодии и далее Италия ожидает рост своего ВВП и это благотворно скажется как на ее долге, так и на параметрах, в несоблюдении которых ее постоянно упрекают.

Прогнозы Европы на этот счет совсем другие: параметры бюджетного дефицита Италии к ВВП в текущем году составят 2,4% (что первоначально и было заложено в бюджет с последовавшим обещанием сократить показатель до 2,1%), тогда как в будущем году он возрастет до 3,5%, выйдя за пределы обязательных для еврозоны параметров в 3%. При этом о нулевом росте экономики Италии уже много месяцев подряд свидетельствуют данные Итальянского статистического агентства.

Оргвыводы со стороны ЕС были ожидаемы. «Ошибочным политическим выбором Италии», имея в виду заложенные в бюджет правительства «Лиги» и «Пяти звезд» высокозатратные и не обеспеченные поступлениями обязательства (пенсионная реформа, гражданский доход и единый налог), объяснил в ходе пресс-конференции свое решение Валдис Домбровскис.

Вместе с тем сегодняшнее заявление Еврокомиссии — это всего лишь рекомендации. Окончательное решение остается за руководителями стран еврозоны.

Формально процедура санкций может быть запущена в ходе заседания комитета по экономике и финансов, на которое министры финансов стран ЕС соберутся 14 июня. Обсуждения могут быть продолжены 21–22 июня в ходе встречи глав государств правительств стран—членов ЕС. Окончательное решение может быть принято 9 июля в ходе заседания комитета по экономике и финансам. В случае наихудшего развития событий Италию может ожидать финансовый штраф, составляющий 1% от ВВП, а также блокировка для нее структурных фондов и допуска к Банку европейских инвестиций.

Вместе с тем, как можно понять из сделанных в ходе пресс-конференции заявлений, у Италии еще есть возможность исправить положение дел. «Я оставляю открытой свою дверь»,— несколько раз повторил Пьер Московиси. «Я сделаю все, чтобы избежать санкций»,— заочно (он находится с визитом во Вьетнаме) ответил ему премьер-министр Джузеппе Конте. Вопрос в том, есть ли у главы итальянского правительства соответствующие возможности.

Дело в том, что итоги выборов в Европарламент, кардинально поменявшие расстановку сил в правительстве, лишь обострили разногласия между набирающей электоральные очки «Лигой» и теряющим их движением «Пять звезд», которые продолжают биться каждый за своего избирателя в преддверии уже замаячивших на горизонте досрочных парламентских выборов. Премьер-министру Конте несколько дней назад даже пришлось в обращении к итальянскому народу пригрозить отставкой в случае, если его заместители Маттео Сальвини («Лига») и Луиджи Ди Майо «Пять звезд» не договорятся и не начнут совместную конструктивную работу. Пока позитивных сигналов такого рода нет. «Европа заставляет нас платить по долгам Демпартии (бывшей правящей партии.— “Ъ”)»,— отреагировал на сегодняшние события Луиджи Ди Майо. «Мы не откажемся от единого налога»,— сказал, в свою очередь, Маттео Сальвини.

Елена Пушкарская, Рим