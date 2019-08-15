Приключения итальянцев в Европе

Вице-премьер итальянского правительства, лидер правой партии «Лига» Маттео Сальвини потерпел промежуточное поражение в итальянском Сенате: во вторник вечером ему не удалось добиться того, чтобы в среду, 14 августа, сенаторы проголосовали по вопросу вынесения кабинету министров вотума недоверия. Против Сальвини неожиданно объединились его партнеры по правящей коалиции из популистского движения «Пять звезд» и оппозиционная Демократическая партия.

Так или иначе, но вероятность досрочных выборов остается высокой. Цель Сальвини — занять пост главы правительства. Но врагов у вице-премьера как в Италии, так и в целом в Евросоюзе достаточно.

Конек Маттео Сальвини — борьба против нелегальной миграции в Италию по Средиземному морю, где регулярно гибнут беженцы из Африки. Для «Лиги» также характерен евроскептицизм и в целом негативное отношение к евро. Итальянцы традиционно считались еврооптимистами, но экономические и политические неурядицы, включая недовольство мигрантами, влияют на их настроения. По данным «Евробарометра», только 37% итальянских граждан доверяют ЕС. Столь же или более низкие результаты из 28 стран Евросоюза показывают только Греция, Франция, Чехия и, конечно, Великобритания с антирекордом в 29%.

Эти настроения не может не учитывать и Маттео Сальвини. К тому же экономическая политика, которую заявило действующее итальянское правительство, входит в противоречие с призывами Брюсселя. Еврокомиссия полагает, что итальянцы живут не по средствам, а Сальвини не считает растущий дефицит бюджета проблемой и рассчитывает предотвратить повышение НДС с 22% до 25% с января 2020 года. Сохранение в еврозоне окажется равнозначным согласию в очередной раз затянуть пояса, что непопулярно и играет на руку популистам-евроскептикам.

Сальвини — наиболее яркий оппонент мейнстриму ЕС и в сфере внешней политики. Он громко, хотя и безрезультатно говорит о необходимости отказа от антироссийских санкций, ругается с французским президентом Эмманюэлем Макроном, комплиментарно отзывается о не любимых многими в Евросоюзе президенте США Дональде Трампе и британском премьере Борисе Джонсоне. Пост руководителя внешнеполитического ведомства ЕС в ноябре должен уйти от итальянки Федерики Могерини, происходящей из лагеря оппонентов Сальвини, к испанцу Жозепу Боррелю, но ключевые решения в области внешней политики по-прежнему принимаются странами ЕС единогласно. Голос каждого оказывается важен, но до сих пор потенциальные возмутители спокойствия предпочитали по многим вопросам все же не ломать консенсус. Если же противоречия между Еврокомиссией и правительствами ряда непослушных стран станут непримиримыми, это скажется и на внешнеполитической сплоченности Евросоюза.

Гармоничное развитие ЕС и особенно еврозоны требует углубления интеграции, но правительствам стран-членов непросто на него решиться, ведь это сокращает их полномочия, да и не пользуется популярностью у большинства граждан. При этом история с Маттео Сальвини показывает: нередко избирателей удается увлечь идеей противостояния злокозненному Брюсселю, хотя и с экономическими трудностями, и с миграционными проблемами странам ЕС было бы проще справляться сообща.