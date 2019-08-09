Правительство Италии сходит с трассы

Правящая коалиция в Италии де-факто распалась, и теперь страну могут ждать досрочные парламентские выборы. Это следует из заявлений вице-премьера и лидера правой партии «Лига» Маттео Сальвини, который заверил: отныне ему не по пути с популистским движением «Пять звезд», до сих пор входившим в коалицию. Новый кризис может существенно осложнить отношения Рима с Брюсселем, который продолжает наблюдать за положением дел с итальянскими финансами. К 15 октября Италия должна представить в ЕС проект бюджета на следующий год, но в случае досрочных выборов сделать это будет непросто.

То, что разрыв между «Лигой» Маттео Сальвини и движением «Пять звезд» Луиджи Ди Майо рано или поздно произойдет, прогнозировали многие эксперты. Слишком много разногласий и противоречий было в этой коалиции. Однако до последнего времени все они тем или иным образом улаживались. И даже изменение баланса сил после выборов в Европарламент, в ходе которых электорат «пятизвездочников» сократился почти вдвое, не привело к правительственному кризису.

Но в итоге его спровоцировала поставленная в среду на голосование в Сенате резолюция «Пяти звезд» с критикой планов строительства скоростной железнодорожной трассы Турин—Лион. Резолюцию не поддержали «Лига», «Вперед, Италия» и Демократическая партия.

В результате в четверг вечером Маттео Сальвини объявил: правительство недееспособно, в стране должны пройти досрочные выборы, а сам он хочет занять пост премьер-министра.

9 июля было объявлено: 12 августа главы партийных групп в Сенате соберутся, чтобы определить дату дебатов по вотуму недоверия правительству Джузеппе Конте. Затем теоретически могут пройти досрочные выборы. Возможной датой их проведения Маттео Сальвини называет 9 октября. Газета Corriere della Sera отметила: лидер «Лиги» спешит воспользоваться моментом, когда за него, по опросам, готовы проголосовать более 40% итальянцев.

Итальянские эксперты называют возможным вариантом выхода из кризиса формирование технического кабинета министров. Однако и Маттео Сальвини, и Луиджи Ди Майо категорически против этого решения. Возможны и попытки выстраивания новых коалиций. Не последнее слово в их формировании будет иметь президент Италии Серджо Маттарелла, с которым премьер-министр Джузеппе Конте, как заявили “Ъ” в пресс-службе правительства, находится в постоянном контакте. Но в любом случае новая коалиция вряд ли будет устойчивой.

Между тем правительственный кризис крайне нежелательное для Италии событие. К 15 октября кабинет министров должен представить в ЕС бюджет страны на следующий год. И на этот счет у него немало обязательств перед Еврокомиссией, продолжающей усиленно наблюдать за итальянскими финансами. Президент Маттарелла не раз предупреждал лидеров «Лиги» и «Пяти звезд», что именно эту прерогативную для страны задачу они должны иметь в виду при обсуждении всех своих разногласий. Но если будут объявлены досрочные выборы, к 15 октября будет крайне сложно успеть не только с бюджетом, но и с формированием нового кабинета министров.

Проблемой грозит обернуться и то, что, как отмечают итальянские СМИ, на смену «аномальной коалиции популистов и суверенистов» может прийти правое правительство евроскептиков.

Президент международного аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани заверил “Ъ”: пока еще рано утверждать, что Италию ждут досрочные выборы. При этом он уверен: данные о нынешней поддержке «Лиги» более чем 40% итальянцев вовсе не свидетельствуют о том, что в случае досрочного голосования победа партии Маттео Сальвини будет гарантирована. Эксперт отметил, что итальянцы могут и не предоставить лидеру «Лиги» второй шанс: «Сальвини не показал себя государственным человеком, способным управлять событиями и дать правительству верное направление. В какой-то степени он жертва своей коммуникативной стратегии, безусловно подходящей для оппозиционного политика, но малоэффективной для человека, наделенного властью».

Елена Пушкарская, Рим