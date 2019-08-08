Об управлении государством У меня нет опыта в управлении государственными делами, но если это произойдет, если я действительно стану премьер-министром, я восприму это как новое приключение. 21 мая 2018 года в интервью газете Corriere della Sera.

О продуктивности Я намерен просто хорошо делать то, что делаю. Ты можешь быть сосной на вершине горы, а можешь — цветком в долине: важно всегда извлекать максимум из того, кто ты есть. 6 сентября 2018 в интервью интернет-изданию Huffpost.

О личных сообщениях Пишите мне так, как будто каждое сообщение стоит €10: это поможет вам сконцентрироваться. Статус в мессенджере WhatsApp Джузеппе Конте от 23 мая 2018 года (из материала газеты Corriere della Sera).

О футболе Мне нравится забивать голы, я тот, кто видит цель. И мне нравится именно командная игра, именно в ней основной источник удовольствия для игроков. 2 января 2019 года в интервью журналу Panorama.

О власти Власть — да я даже не знаю, что это такое. Просто не знаю, что это такое. Даже наоборот. Я очень боюсь высокомерия власти. 25 октября 2018 года в телепрограмме Михаила Гусмана «Формула власти».

О политических взглядах Мое сердце всегда традиционно билось влево. 27 февраля 2018 года в телешоу diMartedi на телеканале La7.

О знакомстве с женой Я преподавал гражданское право в специализированной школе юристов во Флоренции, была сформирована экзаменационная комиссия, и она (супруга господина Конте — “Ъ”) была ее частью: она помогла мне исправить домашнее задание. 19 июля 2018 в интервью газете Il Fatto Quotidiano.

О студенчестве Во времена учебы я часто ел в университетской столовой со сниженными ценами. Я не позволял себе излишеств. Приходилось браться за работу “всех видов”, кроме работы официанта. Но в эти прекрасные годы я стал тем, кем являюсь сегодня. 2 января 2019 года в интервью журналу Panorama.

О любимых книгах В основном это скучные юридические тексты. И, когда есть время, художественная литература. Мой любимый писатель — Жозе Сарамаго (португальский писатель и поэт.— “Ъ”). 19 июля 2018 в интервью газете Il Fatto Quotidiano.