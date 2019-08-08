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«Я очень боюсь высокомерия власти»

Увлечения и взгляды на жизнь премьера Италии Джузеппе Конте в 10 его цитатах

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“Ъ” предлагает читателям узнать поближе лидеров стран «семерки» — что они говорят о своей личной жизни, увлечениях, политике. Этот выпуск посвящен Джузеппе Конте, которого считают одним из самых прагматичных премьер-министров Италии за последние годы. 8 августа ему исполнилось 55 лет.


Об управлении государством
О продуктивности
О личных сообщениях
О футболе
О власти
О политических взглядах
О знакомстве с женой
О студенчестве
О любимых книгах
О России

Об управлении государством

У меня нет опыта в управлении государственными делами, но если это произойдет, если я действительно стану премьер-министром, я восприму это как новое приключение. 21 мая 2018 года в интервью газете Corriere della Sera.
Об управлении государством

О продуктивности

Я намерен просто хорошо делать то, что делаю. Ты можешь быть сосной на вершине горы, а можешь — цветком в долине: важно всегда извлекать максимум из того, кто ты есть. 6 сентября 2018 в интервью интернет-изданию Huffpost.
О продуктивности

О личных сообщениях

Пишите мне так, как будто каждое сообщение стоит €10: это поможет вам сконцентрироваться. Статус в мессенджере WhatsApp Джузеппе Конте от 23 мая 2018 года (из материала газеты Corriere della Sera).
О личных сообщениях

О футболе

Мне нравится забивать голы, я тот, кто видит цель. И мне нравится именно командная игра, именно в ней основной источник удовольствия для игроков. 2 января 2019 года в интервью журналу Panorama.
О футболе

О власти

Власть — да я даже не знаю, что это такое. Просто не знаю, что это такое. Даже наоборот. Я очень боюсь высокомерия власти. 25 октября 2018 года в телепрограмме Михаила Гусмана «Формула власти».
О власти

О политических взглядах

Мое сердце всегда традиционно билось влево. 27 февраля 2018 года в телешоу diMartedi на телеканале La7.
О политических взглядах

О знакомстве с женой

Я преподавал гражданское право в специализированной школе юристов во Флоренции, была сформирована экзаменационная комиссия, и она (супруга господина Конте — “Ъ”) была ее частью: она помогла мне исправить домашнее задание. 19 июля 2018 в интервью газете Il Fatto Quotidiano.
О знакомстве с женой

О студенчестве

Во времена учебы я часто ел в университетской столовой со сниженными ценами. Я не позволял себе излишеств. Приходилось браться за работу “всех видов”, кроме работы официанта. Но в эти прекрасные годы я стал тем, кем являюсь сегодня. 2 января 2019 года в интервью журналу Panorama.
О студенчестве

О любимых книгах

В основном это скучные юридические тексты. И, когда есть время, художественная литература. Мой любимый писатель — Жозе Сарамаго (португальский писатель и поэт.— “Ъ”). 19 июля 2018 в интервью газете Il Fatto Quotidiano.
О любимых книгах

О России

Санкции — это средство, а не самоцель. Мы хотим диалога с Россией, потому что ее изоляция не годится для Европы, не годится для мира. 24 октября 2018 года в интервью Bloomberg.
О России
Художник: Константин Куксо
Автор-составитель: Марина Колоколова

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