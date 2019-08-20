Главные новости к утру 20 августа

Эксперты аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова в целом поддержали законопроекты о «регуляторной гильотине», но отметили необходимость доработки из-за «ряда фундаментальных недостатков». Среди прочего эксперты полагают, что недостаточно четкие формулировки об ответственности предпринимателей несут «риски вменения уголовной ответственности вместо административной за одни и те же нарушения». О «регуляторной гильотине»

Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами установленного производителем гарантийного срока. Согласно ее составу на 19 августа, из используемых 23 аппаратов 13 работают за пределами гарантийного срока.

Депутаты Госдумы от ЛДПР считают, что сообщения о зафиксированных правонарушениях должны своевременно размещаться на портале госуслуг. Они внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается освобождать от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эта информация не была размещена на портале госуслуг в десятидневный срок. Как фиксируют нарушения ПДД

Летевший из Москвы Boeing 737-800 авиакомпании-лоукостера «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак армянского города Гюмри. В компании заявили, что жесткой посадки не было.

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