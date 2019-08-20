Бизнес-омбудсмен предложил доработать законопроекты о «регуляторной гильотине»

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил вице-премьеру—руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко отзыв на законопроекты, подготовленные в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности («регуляторная гильотина»). Эксперты аппарата уполномоченного в целом поддержали их, но отметили необходимость доработки из-за «ряда фундаментальных недостатков». Об этом говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Среди прочего эксперты полагают, что недостаточно четкие формулировки об ответственности предпринимателей несут «риски вменения уголовной ответственности вместо административной за одни и те же нарушения». Также господин Титов предложил начать тестирование «регуляторной гильотины» в отдельных регионах и назначить аппарат омбудсмена одним из кураторов пилотного проекта.

Главная задача законопроекта, который вступит в силу к 2021 году,— постепенно перейти от «карательной» тактики контролеров к «профилактике» нарушений. «Регуляторная гильотина» предлагает избавиться от избыточных, неэффективных и устаревших обязательных требований к бизнесу. Непересмотренные требования предлагается признать утратившими силу, а затем отменить.

Как говорил вице-премьер Антон Силуанов, «регуляторная гильотина» поможет сократить число требований для бизнеса вдвое. Сейчас, по его словам, в России действует около 2 млн видов требований и более 200 видов контроля.

Правительство определило список 45 рабочих групп, которые будут обсуждать применение «регуляторной гильотины» в контексте контрольно-надзорной деятельности.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Запись на гильотину открыта».