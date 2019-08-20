У половины спутников ГЛОНАСС закончилась заводская гарантия

Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами установленного производителем гарантийного срока, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные информационно-аналитического центра ГЛОНАСС. Согласно составу на 19 августа, из используемых 23 аппаратов 13 работают за пределами гарантийного срока. Это спутники, запущенные в период с 2007 по 2011 годы.

Все они относятся к аппаратам серии ГЛОНАСС-М, имеют гарантированный 7-летний срок работы и сейчас функционируют за его пределами. Самые старые — 2007 года запуска — превысили гарантийный срок на пять лет.

Как рассказал руководитель Института космической политики Иван Моисеев, если космические аппараты системы начнут массово выходить из строя из-за устаревания, в первую очередь могут пострадать основные потребители системы — военные, гражданские потребители могут даже не заметить произошедшего.

Вице-президент по технологиям НП «ГЛОНАСС» Евгений Белянко считает, что оператор системы действуют разумно. «Как только один из спутников на орбите начинает выходить из эксплуатации, в течение нескольких месяцев ему запускают замену. Это разумная политика использования»,— сказал он.

Ранее сообщалось, что бюджетные расходы на федеральную целевую программу «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы» могут сократить почти на 12,9 млрд руб. Из этой суммы 6,9 млрд руб. полагалось «Роскосмосу», еще 6 млрд — Минобороны в рамках госпрограммы «Космическая деятельность России».

В 2014 году Евросоюз в рамках антироссийских санкций запретил экспортировать в Россию товары двойного назначения, предназначенные для военного пользования. Санкции не касались поставок для космической отрасли, если те предназначены для гражданского сектора. ГЛОНАСС является системой двойного назначения и может использоваться в военных целях, поэтому экспорт для этой системы под санкции подпадает.