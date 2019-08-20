Депутаты от ЛДПР предложили условие для освобождения водителей от штрафа

Депутаты Госдумы от ЛДПР считают, что сообщения о зафиксированных правонарушениях должны своевременно размещаться на портале госуслуг. Они внесли в нижнюю палату парламента законопроект, в котором предлагается освобождать от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эта информация не была размещена на портале госуслуг в десятидневный срок, сообщает «РИА Новости».
Авторы пояснили, что среди водителей транспортных средств появилась устойчивая тенденция получения уведомлений о наложении административных штрафов за нарушения, совершенные ими достаточно давно.
Ранее в ГИБДД России предложили отменить скидку 50% на уплату дорожных штрафов для некоторых категорий водителей. Послаблений, по мнению руководства ведомства, должны лишиться систематические нарушители скоростного режима, причем даже на минимальные 20 км/ч.
Тем временем столичные власти отреагировали на постановление пленума Верховного суда, запретившее отправлять автовладельцам «письма счастья» с фотографиями, сделанными на смартфоны. «Помощник Москвы», несмотря на доработки, не может считаться автоматической камерой, утверждают эксперты, а значит, «письма счастья» гражданам приходить не должны.
Подробнее читайте в публикации “Ъ” «“Помощнику Москвы” развязали руки».
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