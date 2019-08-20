Главные анонсы 20 августа

В Москве президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения. В совещании примут участие руководитель администрации Президента Антон Вайно, первый зампред правительства — министр финансов Антон Силуанов, зампред правительства Татьяна Голикова, помощник президента Андрей Белоусов, министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

В ходе совещания планируется обсудить материально-техническое состояние больниц и поликлиник, укомплектованность медучреждений врачами и средними медицинскими работниками, а также уровень заработных плат медработников и обеспечение их жильем. О готовящейся реформе

В селе Сабуровка (Саратовская область) состоится открытие международного аэропорта Гагарин. В этот же день прекратит обслуживать рейсы международный аэропорт Саратов-Центральный.

Первый тестовый пассажирский рейс в новый аэропорт состоялся 18 августа — из Москвы прилетел Boeing 737-800 авиакомпании «Победа». Среди пассажиров были спикер Госдумы Вячеслав Володин, бизнесмен Виктор Вексельберг, замглавы Минтранса Александр Юрчик, глава Росавиации Александр Нерадько. Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков выступил в роли бортпроводника. О новом аэропорте

В Киеве Апелляционный суд города рассмотрит жалобу защиты на решение о содержании под стражей главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Он был арестован украинскими властями по обвинению в госизмене в мае 2018 года. В июле 2019-го суд в очередной раз продлил арест. Подробнее