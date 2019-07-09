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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ   |  купить фото

Запись на гильотину открыта

Правительство определило список рабочих групп по отмене устаревших надзорных норм

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 1

Правительство определило список 45 рабочих групп, которые будут обсуждать применение «регуляторной гильотины» в контексте контрольно-надзорной деятельности (КНД). В 13 группах снятие с 2021 года устаревших и избыточных требований останется делом профильных ведомств, в 15-ти — видимо, почти не выйдет за пределы отрасли. В 17-ти (а возможно, и большем числе групп) конструкция будущего госрегулирования будет формироваться коллегиально, то есть с большой вероятностью конфликтно,— хотя в каждой такой группе есть головное ведомство, пересмотру подлежат нормы всех ведомств—участников группы.


Как сообщила вчера пресс-служба правительства, 5 июля в Белом доме под руководством вице-премьера, главы аппарата правительства Константина Чуйченко прошел семинар по проекту нового закона о КНД и механизму «регуляторной гильотины». Объявлено, что законопроект будет внесен в Госдуму в сентябре 2019 года, а работа над «гильотиной», оформленной дорожной картой №4714п-П36 от 29 мая 2019 года, фактически началась с 28 июня, когда господином Чуйченко был утвержден список из 45 рабочих групп по ее применению. Заместитель главы аппарата правительства Юрий Любимов объявил алгоритм работы всех групп: на первом этапе они определят список объектов, которые должны вообще исключаться из списка поднадзорных (издержки КНД в этом случае могут быть выше потенциального предотвращенного урона), на втором — риски, которые будут контролироваться новой системой регулирования, на третьем — сформулируют способ управления ими. Исходя из этого, видимо, и станет очевиден критерий отсечения ненужных правовых актов, регламентирующих КНД в старой модели: неотобранные и непересмотренные акты, «включая объемные или даже недавно принятые», потеряют силу 1 января 2021 года.

Как пояснил “Ъ” источник в Белом доме, во всех 45 рабочих группах есть головные ведомства (например, МЧС в группе «Пожарная безопасность»), а также участвующие в обсуждении, «сочувствующие» госорганы (Минприроды, Рослесхоз и Ростехнадзор). В рамках заявленной тематики требования будут рассматриваться комплексно: анализу должны подвергаться обязательные требования всех ведомств, вошедших в группу, чтобы исключить дублирование. Напомним, часть видов госрегулирования (например, все финансовое и банковское) исходно не рассматривалось как предмет «гильотинирования» или даже как предмет обычной реформы КНД, а значительная часть попавших в проект ведомств пыталась избежать участия в нем — последним “Ъ” писал о такой попытке Минтруда (исходя из списков Константина Чуйченко, попытка оказалась неудачной). Как пояснил Юрий Любимов, в отношении еще пяти госорганов вопрос применения «гильотины» пока обсуждается, то есть список может увеличиться до 50 за счет ФСБ (рыболовство в морских водах), Минюста (НКО), Росгвардии (оборот оружия, контроль безопасности объектов ТЭК), Росфинмониторинга (легализация доходов) и ФСТЭК (объекты критической информационной инфраструктуры). Под вопросом и блок требований ФСБ и Росгвардии к антитеррористической защищенности.

Нынешние 45 групп можно разделить на три категории (см. «Ъ-Онлайн»). В 13 группах головное ведомство будет само определять новую модель КНД: таковы, например, две темы ФАС, контроль МВД миграции, Минфин с контролем оборота драгметаллов и аудиторов, ФНС с контролем касс, Минкульт со всей культурой. Очевидно, что ведомств-конкурентов в таких вопросах было достаточно, а самое проблемное решение в этой части — оставить Роспотребнадзор с темой торговли наедине.

Еще 15 групп будут отраслевыми. Например, обсуждать регулирование коллекторской деятельности будут ФССП (головное ведомство) и Минюст; воздушного транспорта — Росавиация (головное), Минтранс и Ространснадзор; лесное регулирование — Рослесхоз и Минприроды. Здесь большое значение будут играть система связей между ведомствами одного профиля и их нынешняя и историческая подчиненность — соответственно, вероятность перемен ниже.

Наконец, в 17 группах полная или мягкая «отраслевая изоляция» невозможна, новую модель КНД будут искать очень разные ведомства, и ценой вопроса для всех будет отмена полномочий, стоящих за «гильотинированными» правовыми актами. Регулирование энергетики (головное — Минэнерго) будут обсуждать Минэкономики, Ростехнадзор, Росгвардия и ФАС; здравоохранение (головным является Росздравнадзор) — еще и ФМБА, Минздрав и Роспотребнадзор; фармацевтику — Росздравнадзор (головной), Минздрав и Минпромторг. Логика назначения головных ведомств не всегда очевидна, как и их полномочия. Например, непонятно, кто в итоге скажет «последнее слово» в формировании практик КНД на железнодорожном транспорте — Ространснадзор как головное ведомство, Росжелдор как профильное или Минтранс как отраслевое. Очевидно, ближайшие полтора года будут потрачены и на выяснение этих вопросов, в административной логике предельно важных, и вряд ли эти дискуссии будут бесконфликтными.

Дмитрий Бутрин, Евгения Крючкова


45 утвержденных рабочих групп по «регуляторной гильотине»

Тема КНДГоловное ведомствоУчастники рабочей группы помимо головного ведомства
Обсуждение «гильотины» ведомствами из разных отраслей
1Безопасность дорожного движенияМВДМинтранс, Ространснадзор
2ЗдравоохранениеРосздравнадзорМинздрав, ФМБА, Роспотребнадзор
3Фармацевтика и медицинские изделияРосздравнадзорМинздрав, Минпромторг
4ОбразованиеРособрнадзорМинобрнауки, Минпросвещения
5Оценка соответствияРосаккредитацияМинэкономики, Минпромторг, Росстандарт
6ЖивотноводствоРоссельхознадзорМинсельхоз, Минприроды, Росприроднадзор
7РастениеводствоРоссельхознадзорМинсельхоз
8РыболовствоРосрыболовствоМинсельхоз, Росприроднадзор, ФСБ
9Строительство и жилищно-коммунальное хозяйствоМинстройРостехнадзор
10Автомобильный транспортРостранснадзорМинтранс, МВД, Росавтодор
11Трудовые отношения и охрана трудаРострудМинтруд, Роспотребнадзор, Ростехнадзор
12Социальное обслуживаниеРострудМинтруд, Минздрав, Росздравнадзор
13Земля и недвижимостьРосреестрМинэкономики, Минсельхоз, Минприроды, Россельхознадзор
14Пожарная безопасностьМЧСМинприроды, Рослесхоз, Ростехнадзор
15ЭнергетикаМинэнергоМинэкономики, Ростехнадзор, Росгвардия, ФАС
16Санитарно-эпидемиологическое благополучиеРоспотребнадзорМинздрав, ФМБА
17ТуризмМинэкономикиРостуризм
Обсуждение внутри отрасли
1Коллекторская деятельностьФССПМинюст
2МетеорологияРосгидрометМинприроды
3Экология и природопользованиеРосприроднадзорМинприроды
4Лесное хозяйствоРослесхозМинприроды
5Обеспечение единства измеренийРосстандартМинпромторг
6Железнодорожный транспортРостранснадзорМинтранс, Росжелдор
7Водный транспортРостранснадзорМинтранс, Росморречфлот
8Воздушный транспортРосавиацияМинтранс, Ространснадзор
9НедропользованиеРостехнадзорМинприроды, Роснедра
10Связь и информационные технологииРоскомнадзорМинкомсвязь, Россвязь
11Средства массовой информацииРоскомнадзорМинкомсвязь, Роспечать
12Азартные игры и лотереиФНСМинфин
13Производство и оборот алкогольной продукцииРосалкогольрегулированиеМинфин
14Безопасность донорской кровиФМБАМинздрав
15Интеллектуальная собственностьРоспатентМинэкономики
Обсуждение внутри одного ведомства
1Развитие конкуренцииФАС
2РекламаФАС
3МиграцияМВД
4КультураМинкульт
5Оружие, боеприпасы, пиротехнические изделияМинпромторг
6Драгоценные металлы и камниМинфин
7Саморегулируемые организации аудиторовМинфин
8Саморегулируемые организации сельскохозяйственных кооперативовМинсельхоз
9Гражданская оборона и чрезвычайные ситуацииМЧС
10Контрольно-кассовая техникаФНС
11Полиграфическая продукцияФНС
12Промышленная безопасностьРостехнадзор
13Торговля и защита прав потребителейРоспотребнадзор
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