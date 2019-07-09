Запись на гильотину открыта

Правительство определило список 45 рабочих групп, которые будут обсуждать применение «регуляторной гильотины» в контексте контрольно-надзорной деятельности (КНД). В 13 группах снятие с 2021 года устаревших и избыточных требований останется делом профильных ведомств, в 15-ти — видимо, почти не выйдет за пределы отрасли. В 17-ти (а возможно, и большем числе групп) конструкция будущего госрегулирования будет формироваться коллегиально, то есть с большой вероятностью конфликтно,— хотя в каждой такой группе есть головное ведомство, пересмотру подлежат нормы всех ведомств—участников группы.

Как сообщила вчера пресс-служба правительства, 5 июля в Белом доме под руководством вице-премьера, главы аппарата правительства Константина Чуйченко прошел семинар по проекту нового закона о КНД и механизму «регуляторной гильотины». Объявлено, что законопроект будет внесен в Госдуму в сентябре 2019 года, а работа над «гильотиной», оформленной дорожной картой №4714п-П36 от 29 мая 2019 года, фактически началась с 28 июня, когда господином Чуйченко был утвержден список из 45 рабочих групп по ее применению. Заместитель главы аппарата правительства Юрий Любимов объявил алгоритм работы всех групп: на первом этапе они определят список объектов, которые должны вообще исключаться из списка поднадзорных (издержки КНД в этом случае могут быть выше потенциального предотвращенного урона), на втором — риски, которые будут контролироваться новой системой регулирования, на третьем — сформулируют способ управления ими. Исходя из этого, видимо, и станет очевиден критерий отсечения ненужных правовых актов, регламентирующих КНД в старой модели: неотобранные и непересмотренные акты, «включая объемные или даже недавно принятые», потеряют силу 1 января 2021 года.

Как пояснил “Ъ” источник в Белом доме, во всех 45 рабочих группах есть головные ведомства (например, МЧС в группе «Пожарная безопасность»), а также участвующие в обсуждении, «сочувствующие» госорганы (Минприроды, Рослесхоз и Ростехнадзор). В рамках заявленной тематики требования будут рассматриваться комплексно: анализу должны подвергаться обязательные требования всех ведомств, вошедших в группу, чтобы исключить дублирование. Напомним, часть видов госрегулирования (например, все финансовое и банковское) исходно не рассматривалось как предмет «гильотинирования» или даже как предмет обычной реформы КНД, а значительная часть попавших в проект ведомств пыталась избежать участия в нем — последним “Ъ” писал о такой попытке Минтруда (исходя из списков Константина Чуйченко, попытка оказалась неудачной). Как пояснил Юрий Любимов, в отношении еще пяти госорганов вопрос применения «гильотины» пока обсуждается, то есть список может увеличиться до 50 за счет ФСБ (рыболовство в морских водах), Минюста (НКО), Росгвардии (оборот оружия, контроль безопасности объектов ТЭК), Росфинмониторинга (легализация доходов) и ФСТЭК (объекты критической информационной инфраструктуры). Под вопросом и блок требований ФСБ и Росгвардии к антитеррористической защищенности.

Нынешние 45 групп можно разделить на три категории (см. «Ъ-Онлайн»). В 13 группах головное ведомство будет само определять новую модель КНД: таковы, например, две темы ФАС, контроль МВД миграции, Минфин с контролем оборота драгметаллов и аудиторов, ФНС с контролем касс, Минкульт со всей культурой. Очевидно, что ведомств-конкурентов в таких вопросах было достаточно, а самое проблемное решение в этой части — оставить Роспотребнадзор с темой торговли наедине.

Еще 15 групп будут отраслевыми. Например, обсуждать регулирование коллекторской деятельности будут ФССП (головное ведомство) и Минюст; воздушного транспорта — Росавиация (головное), Минтранс и Ространснадзор; лесное регулирование — Рослесхоз и Минприроды. Здесь большое значение будут играть система связей между ведомствами одного профиля и их нынешняя и историческая подчиненность — соответственно, вероятность перемен ниже.

Наконец, в 17 группах полная или мягкая «отраслевая изоляция» невозможна, новую модель КНД будут искать очень разные ведомства, и ценой вопроса для всех будет отмена полномочий, стоящих за «гильотинированными» правовыми актами. Регулирование энергетики (головное — Минэнерго) будут обсуждать Минэкономики, Ростехнадзор, Росгвардия и ФАС; здравоохранение (головным является Росздравнадзор) — еще и ФМБА, Минздрав и Роспотребнадзор; фармацевтику — Росздравнадзор (головной), Минздрав и Минпромторг. Логика назначения головных ведомств не всегда очевидна, как и их полномочия. Например, непонятно, кто в итоге скажет «последнее слово» в формировании практик КНД на железнодорожном транспорте — Ространснадзор как головное ведомство, Росжелдор как профильное или Минтранс как отраслевое. Очевидно, ближайшие полтора года будут потрачены и на выяснение этих вопросов, в административной логике предельно важных, и вряд ли эти дискуссии будут бесконфликтными.

Дмитрий Бутрин, Евгения Крючкова