«РВК-Воронеж» идет на запах

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, концессионер водопроводов и канализации в областном центре — «РВК-Воронеж» рассматривает возможность покупки у местных предпринимателей Левобережных очистных сооружений (ЛОС). Вынужденную смену собственника ранее допускал губернатор Александр Гусев из-за неэффективной борьбы менеджмента ЛОС с неприятным запахом от стоков. У РВК уже есть аналогичный объект в правобережной части Воронежа, где подобные проблемы не возникают. Источники “Ъ-Черноземье” оценивают сделку примерно в 70 млн руб., стороны отмечают ее «предварительный» характер и не комментируют параметры.

О намерениях ООО «РВК-Воронеж» (входит в ГК «Водоканал», структуру «Альфа-групп») приобрести Левобережные очистные сооружения (ЛОС) “Ъ-Черноземье” рассказали несколько источников в региональной власти и на местном коммунальном рынке. По словам одного из них, стороны уже провели предварительное обсуждение сделки, в котором интересы группы владельцев ЛОС представлял депутат гордумы Воронежа Александр Тюрин, а исполнительную власть — вице-премьер облправительства по строительству и экологии Сергей Честикин и мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Господин Тюрин в беседе с “Ъ-Черноземье” вчера не стал опровергать факт переговоров, но от их обсуждения отказался: «Подробности стороны договорились не раскрывать». В «РВК-Воронеж» предпочли не обсуждать сделку, господин Честикин также решил воздержаться от комментариев. В пресс-службе мэрии не стали говорить о смене собственников ЛОС, сославшись на отсутствие господина Кстенина.

Гендиректор ЛОС Игорь Житарюк сказал “Ъ-Черноземье”, что не принимал участия в этом обсуждении.

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По словам другого источника “Ъ-Черноземье” в региональной власти, интерес «РВК-Воронеж» к активу носит «предварительный характер», но компания — единственный покупатель, который им заинтересовался. «О каких-либо параметрах сделки говорить преждевременно», — сказал собеседник „Ъ“, затруднившись уточнить, когда они могут быть определены.

Сумма готовящейся сделки, по данным “Ъ-Черноземье”, может быть примерно равной стоимости, по которой ЛОС в 2009 году купили у завода «Воронежсинтезкаучук» (входит в холдинг «Сибур») местные предприниматели, — 77 млн руб.

Все вложения в покупку уже отбились, актив требует серьезных вложений в модернизацию», — отметил один из источников на рынке ЖКХ.

Впрочем, господин Тюрин назвал эту оценку «не соответствующей действительности».

Активы ЛОС фактически принадлежат ООО «Синтез инвест», учредителем которого ранее был «Воронежсинтезкаучук». ООО «Левобережные очистные сооружения», аффилированное с собственником, арендует его имущество и работает на нем. Это, в частности, позволило без ущерба для операционной деятельности предприятия в 2016 году начать банкротство ООО «ЛОС» из-за 300 млн руб. долгов, одновременно зарегистрировав его абсолютно идентичный «клон», который продолжил работать на очистных.

ЛОС сейчас контролируют его гендиректор Игорь Житарюк, а также предприниматели Евгений Макринов, Константин Никифоров, Евгений Турищев и Тимур Бакиров. Участники рынка считают их действующими в интересах бизнесмена Вадима Ишутина. «Синтез инвесту» принадлежат более 300 тыс. кв. м земли на улице Балашовской в Левобережном районе Воронежа, где расположены очистные сооружения, а также их цеха, административные здания, оборудование и инженерные сети.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% ООО «Синтез инвест» принадлежат воронежскому ООО «Технологический комплекс» (оба юрлица зарегистрированы на территории ЛОС). В нем господину Никифорову принадлежат 20%. Другие 80% ООО у господина Турищева, и эта доля находится в залоге у господина Макринова. ООО «ЛОС» получило в 2018 году 51,81 млн руб. чистой прибыли (7,82 млн руб. убытка в 2017-м) при выручке 314,63 млн руб. (251,83 млн руб. годом ранее).

Возможность смены собственника ЛОС во время визита на предприятие в мае анонсировал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он сказал, что готов «инициировать действия со стороны правоохранительных органов», если ЛОС не решат проблему с неприятным запахом в городе. «Это в некотором смысле получаются умышленные действия собственников: они знают свои проблемы, скрывают их от нас и не в полной мере делают все, чтобы их исправить, — говорил “Ъ-Черноземье” господин Гусев. — Если эти люди не будут исполнять обещанного, если они не способны на это или не хотят, будем поддавливать их проверками и штрафами, вынуждать их отказаться от объекта, либо кому-то продав его, либо кому-то уступив».

После этого стало известно, что облправительство намерено обратиться в прокуратуру для правовой оценки действий собственников ЛОС, а Росприроднадзор готовит материалы для возбуждения уголовного дела по факту причинения ущерба Воронежскому водохранилищу от сбросов. Основной причиной запаха назывались переполненные иловые карты ЛОС, очистные реагенты на которых предприятие недавно заменило. После этого власти отчитались об уменьшении числа жалоб жителей на вонь.

И РВК, и ЛОС уже были монополистами по очистке стоков в своих частях города, поэтому сделка не изменит ситуацию с концентрацией на рынке, полагает замначальника воронежского УФАС Геннадий Попов. «Монополию характеризует совпадение географических границ с товарными. В случае сделки у РВК просто расширятся эти границы, — сказал господин Попов. — Две трубы к одному дому не подведешь, здесь речь идет о естественной монополии, с ней бороться не нужно. А нужно — со злоупотреблениями возможностями, которые она дает. И у РВК, и у ЛОС были такие кейсы».

Сергей Калашников