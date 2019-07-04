Александр Гусев пообещал обратиться в прокуратуру из-за проблем на Левобережных очистных сооружениях

Правительство Воронежской области намерено обратиться в прокуратуру для правовой оценки действий собственников Левобережных очистных сооружений (ЛОС). Об этом губернатор Александр Гусев рассказал, отвечая на вопрос из зала на молодежном форуме «Молгород». «Собственники несут ответственность за намеренное приведение предприятия в состояние, когда начались проблемы. Это преступление — то, что они сделали. А во-вторых, они не выполнили инвестпрограмму, как обещали. Мы даем месяц, чтобы ситуация вернулась к исходной, когда неприятные запахи не беспокоили город»,— отметил глава региона.

Ранее губернатор резко критиковал деятельность очистных сооружений, а в конце мая провел на них выездное совещание. Внимание главы региона это предприятие на окраине Воронежа привлекло еще в конце прошлого года, когда было выявлено, что именно ЛОС являются источником неприятного запаха, на который регулярно жалуются жители почти всех районов города. Участники воронежского коммунального рынка считают ЛОС подконтрольными бизнесмену Вадиму Ишутину.

Как прошло совещание с участием губернатора на очистных сооружениях — в материале “Ъ-Черноземье” «Останетесь тут, пока не решите проблему».

Олег Мухин