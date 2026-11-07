Россельхозбанк предупредил о новой схеме обмана родителей через карты детей

Чтобы не дать жертве времени на проверку информации, преступники торопят ее и запугивают возможными последствиями для подростка. В банке отмечают, что такая тактика рассчитана на эмоциональную реакцию и снижение критичности восприятия. В случае подобного звонка рекомендуется прекратить разговор, самостоятельно проверить историю операций в официальном приложении и при необходимости обратиться в банковскую поддержку по проверенным контактам.