Россельхозбанк предупредил о новой схеме обмана родителей через карты детей
Мошенники стали использовать сообщения о якобы подозрительных операциях по банковским картам несовершеннолетних, чтобы получить доступ к деньгам их родителей. О новой схеме предупредили в Россельхозбанке, подготовившем исследование для «РИА Новости».
Злоумышленники представляются сотрудниками банков или полиции и сообщают родителям о сомнительном списании с карты ребенка. Для отмены операции они предлагают перейти по присланной ссылке. На поддельном сайте пользователей просят ввести банковские данные, после чего аферисты получают возможность распоряжаться средствами на счетах.
Чтобы не дать жертве времени на проверку информации, преступники торопят ее и запугивают возможными последствиями для подростка. В банке отмечают, что такая тактика рассчитана на эмоциональную реакцию и снижение критичности восприятия. В случае подобного звонка рекомендуется прекратить разговор, самостоятельно проверить историю операций в официальном приложении и при необходимости обратиться в банковскую поддержку по проверенным контактам.
Кроме того, родителям советуют выяснить у ребенка, не поступали ли ему аналогичные звонки или сообщения. В Россельхозбанке считают полезным установить семейное правило: любые уведомления о блокировке карты, необходимости подтвердить данные или срочно перевести деньги подросток должен сначала обсуждать со взрослыми.