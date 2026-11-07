В Саратове после атаки БПЛА повреждены несколько жилых домов
В Саратове в результате атаки беспилотников получили повреждения несколько жилых домов. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По его данным, погибших нет.
Для оценки последствий происшествия к месту направили представителей городской администрации. Власти намерены установить размер ущерба и организовать помощь собственникам поврежденного имущества.
Для жителей открыт оперативный штаб на базе администрации Заводского района. Кроме того, губернатор поручил организовать работу горячей линии для обращений граждан.
Ранее господин Бусаргин сообщал об атаке беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры в Саратовской области.