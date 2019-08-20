Как менялись собственники ЛОС

В 1999 году Левобережные очистные сооружения Воронежа, находившиеся до этого в госсобственности, заводу «Воронежсинтезкаучук» передал тогдашний мэр Александр Цапин. Завод очищал и свои стоки, и канализацию жилого фонда левобережной части города, беря за это плату с мэрии. В 2006 году после конфликта предприятия с мэрией, задолжавшей ему за очистку стоков 350 млн руб., не задействованная в производстве часть ЛОС была выделена в отдельное юрлицо. Заводские очистные холдинг «Сибур» модернизировал за 800 млн руб. Та часть, что обслуживала город, не обновлялась.

В 2009 году предприятие за 28 млн руб. приобрели структуры, связанные с тогдашним вице-спикером гордумы Леонидом Зенищевым и его на тот момент партнером Александром Тюриным. Они владели старым ООО «ЛОС», которое в данный момент находится в конкурсном производстве, компания, через которую господин Зенищев контролировал этот бизнес, также ликвидирована.

В 2014 году было зарегистрировано новое ООО «ЛОС», бенефициарами которых выступала группа предпринимателей, как считается, связанная с известным участником коммунального рынка Вадимом Ишутиным. Сумма сделки по покупке бизнеса, по данным “Ъ-Черноземье”, составила до 80 млн руб.