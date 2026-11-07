Офферу пропишут цену
Могут ли в России запретить выкладывать вакансии без указания зарплаты
В Великобритании запретят публиковать вакансии без указания зарплаты. Правительство планирует как можно скорее рассмотреть этот вопрос, заявил премьер-министр Энди Бернэм. Как сообщает «Би-би-си», новое требование призвано предотвратить дискриминацию в оплате труда и помочь соискателям, которые устраиваются на работу впервые.
Согласно данным британского сайта по поиску работы Adzuna, в сентябре 2026-го лишь половина объявлений о работе содержали информацию о заработной плате. В России цифры те же, говорит управляющий партнер кадрового агентства Profistaff Денис Никулин:
«В России 40-50% вакансий размещаются с указанием уровня заработной платы. Когда работодатель хочет привлечь кандидата и у него конкурентная заработная плата, ему нечего скрывать. Но делать он это может не всегда: некоторые люди в компании работают по 10 лет, а выплаты, как правило, корректируются с учетом инфляции.
Случается так, что зарплата новичка может оказаться на уровне старичка, а может даже и превысить ее.
Чтобы не создавать лишнего напряжения в компании, работодатель даже хорошую заработную плату может иногда не указывать. То есть он пишет “по договоренности”. Есть второй пласт работодателей, у которых зарплата неконкурентная. То есть получается такая завуалированная возможность торга».
Работодатели в Европе также обязаны раскрывать информацию о минимальной планке или диапазоне заработной платы до собеседования. Кроме того, там запрещено спрашивать кандидата о его зарплате на предыдущем месте работы, но появляется обязанность предоставлять по запросу сотрудников информацию о среднем уровне заработной платы с разбивкой по полу для категорий работников, выполняющих одинаковую работу.
В России обязательство указывать зарплату в вакансиях могли бы ввести только для низкоквалифицированных или стартовых позиций, считает эксперт по правовым вопросам Московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский:
«Кто имеет должную квалификацию, опыт, образование, прекрасно понимают, какие выплаты на рынке. Более того, высококвалифицированный специалист заключает контракты с HR, и он подбирает вакансии фактически под твои требования. Да, HR иногда забирает одну-две зарплаты у тебя или процент от первой зарплаты, но фактически ты получаешь то, на что рассчитываешь. Что касается низкоквалифицированного персонала или с людей, которые выходят на работу впервые, здесь, конечно, у нас царит хаос
Мое мнение: указывать зарплату, на которую пойдет человек в первый раз, необходимо.
Зачастую человек после института вообще ничего не получает, не заключает трудовой договор, слушает какие-то обещания. Законодательно можно выбрать профессии и стаж работы и четко регламентировать, что работодатель при найме людей со стажем менее трех лет должен указывать минимальную заработную плату».
Работодатели стремятся устанавливать выплаты исходя из навыков, опыта и потенциала кандидата, отмечают собеседники “Ъ FM”. Если зарплата в вакансии не указана, у соискателя появляется реальный шанс увеличить свой доход, считает основатель и управляющий партнер «HR-Студии» Мария Алексеева:
«Пусть это будет небольшой плюс, но это обязательно должен быть плюс к тем деньгам, которые вы получаете сейчас. Вероятно, вы уже поговорили о завышении заработной платы с руководителем, и он вам сказал “нет”. То есть это конечная максимальная цифра, которую вы можете получить здесь и сейчас. А в новой компании те же деньги — это ваш старт. И вы всегда можете изменить эту цифру в большую сторону.
Я всегда рекомендую на первой встрече с HR уточнять и задавать им вопрос, в каких финансовых границах они рассматривают кандидатов. И если, например, это не попадает в ожидание, не заканчивать переговоры, раз вы уже туда пришли, а всегда попадать на встречи с лицами, принимающими решение. Потому что все основные переговоры по деньгам всегда идут либо с руководителями, либо с собственниками компаний. Зачастую цифры, которые озвучиваются в HR-департаменте, существенно отличаются от цифры, о которой уже идет речь в кабинете гендиректора или в кабинете собственника.
Обычно офер на втором этапе увеличивается на 25%».
По данным исследования hh.ru, более 70% работодателей считают, что разговор об уровне зарплаты на собеседовании должен поднимать наниматель. Каждому пятому эйчару все равно, кто заговорит об этом первым. И лишь 8% ожидают, что разговор о деньгах заведет соискатель.