Офферу пропишут цену

«Пусть это будет небольшой плюс, но это обязательно должен быть плюс к тем деньгам, которые вы получаете сейчас. Вероятно, вы уже поговорили о завышении заработной платы с руководителем, и он вам сказал “нет”. То есть это конечная максимальная цифра, которую вы можете получить здесь и сейчас. А в новой компании те же деньги — это ваш старт. И вы всегда можете изменить эту цифру в большую сторону.