Работу Левобережных очистных сооружений Воронежа могут изучить следователи

Губернатор Воронежской области Александр Гусев на выездном совещании 31 июля призвал представителей ООО «Левобережные очистные сооружения» (ЛОС) ускорить строительство цеха механического обезвоживания илового осадка, скопление которого стало одной из причин неприятного запаха от ЛОС в городе. «Мы проанализировали вашу инвестиционную программу. Видны резервы, которые и надо направлять … в цех обезвоживания. 5 августа, ждем от вас детализированный график работ. В нем должны быть четко прописаны сроки подготовки и согласования всей необходимой документации на цех, а также сроки его возведения и сдачи в эксплуатацию»,— заявил господин Гусева в ходе совещания.

Цех обезвоживания должен снизить нагрузку на иловые карты — участки в 12,8 га, где сушат ил для дальнейшей утилизации. «В конце мая — начале июня была проведена очистка от осадка иловых карт, расположенных в непосредственной близости от жилых домов на улице Новосибирской»,— отметили в облправительстве.

После мероприятия стало известно, что Росприроднадзор готовит к передаче в прокуратуру материалы для возбуждения уголовного дела по факту причинения ущерба воронежскому водохранилищу от концентрированных сбросов с ЛОС. «Данные собирало региональное управление ведомства,- пояснил “Ъ-Черноземье” источник, знакомый с работой предприятия. - Ущерб оценивается примерно в 6 млн руб., но эта сумма не окончательная, может увеличиться в зависимости от методики расчета». Одновременно Роспотребнадзор намерен обратиться и в арбитражный суд Воронежской области с заявлением о взыскании указанной суммы с ЛОС, добавил собеседник «Ъ-Черноземье». Впрочем, компания может возместить ущерб добровольно.

Зачем Роспотребнадзор ранее привлекал «Левобережные очистные сооружения» в суд, в материале “Ъ-Черноземье” «Инвестпрограмму ЛОС ускоряют иском».

Сергей Калашников