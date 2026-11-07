В Орле повреждены производственные помещения после атаки ВСУ
В результате ударов ВСУ повреждены складские и производственные помещения коммерческих предприятий в Орле. Об этом сообщил губернатор области Андрей Клычков в «Максе», не уточнив название объектов. Сведений о пострадавших не поступало.
На данный момент возгорание устранено. На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы. Специалисты оценивают масштаб ущерба.
По данным Андрея Клычкова, минувшей ночью над Орловской областью уничтожили три ракеты и два БПЛА. В различных районах были повреждены три частных дома.
Режим ракетной опасности на территории региона был объявлен в 0:55 и отменен в 1:32. Угроза атаки БПЛА была снята в 7:54.
23 октября ВСУ атаковали одно из предприятий в Советском районе Орла. Тогда погибли пять человек, еще 20 получили ранения.