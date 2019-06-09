Российская нефть по трубопроводу «Дружба» начала поступать в Польшу

Соответствующая стандартам российская нефть начала поступать в Польшу через Белоруссию по нефтепроводу «Дружба», сообщили журналистам пресс-секретарь компании «Транснефть» Игорь Демин. «Российская кондиционная нефть начала поступать в Польшу транзитом через Белоруссию»,— сказал господин Демин (цитата по «Интерфаксу»).

В компании уточнили, что прием на пункте «Адамова Застава» был открыт в 07:11.

По неофициальным данным, на польском участке «Дружбы» оставалось до 1 млн тонн некачественной нефти.

Ранее в «Транснефти» сообщили, что выплатят Польше компенсацию за поставки «грязной» нефти.

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. В рамках уголовного дела об умышленном загрязнении нефти задержали четырех человек.

Подробнее о развитии ситуации — в публикации “Ъ”.