На хлор не хватает реагентов

Загрязнение нефти хлоридами в трубопроводе «Дружба» выявило серьезные проблемы в системе контроля качества идущей на экспорт нефти. Правительство поручило перейти на ежедневный контроль хлоридов в сдаваемой нефти, но, как выяснил “Ъ”, не все нефтекомпании могут сразу это сделать. Главная причина — отсутствие необходимых объемов реагентов. Эксперты считают, что это решаемая проблема, но подходить к обеспечению безопасности нужно более системно, создав банк качества нефти.

Как стало известно “Ъ”, у частных терминалов приема нефти в систему «Транснефти» возникли проблемы с контролем качества сырья. После ситуации с попаданием хлорорганики в нефтепровод «Дружба» в апреле правительство потребовало проводить ежедневный анализ проб сдаваемой нефти, которые ранее проверялись на хлориды раз в десять дней. Новые параметры пока законодательно не закреплены, Минэнерго готовит соответствующие изменения, которые планируется утвердить в ближайшее время.

Не все компании готовы перейти на более частые тесты, главная проблема — нехватка реагентов. Так, структура «Башнефти» «Соровскнефть», говорится в направленном в «Транснефть» письме (есть у “Ъ”), отмечает, что реагентов достаточно только на проверки в декадном режиме и сейчас готовятся срочные закупки. В связи с этим компания просит «Транснефть» рассмотреть возможность проводить анализы в лаборатории «Транснефть-Сибирь». О том же пишет структура «Роснефти» «РН-Северная нефть». Ссылаются на недостаток реагента и в «РН-Юганскнефтегазе» и также обещают провести закупку необходимых объемов «в кратчайшие сроки». В свою очередь, в «РН-Уватнефтегазе» сообщили, что компания срочно закупила реактивы, но срок поставки составит 90 дней, так что приступить к проверке каждой партии пункт сможет только с середины августа. В «Роснефти» не предоставили комментарий.

В «Транснефти» “Ъ” подтвердили подобные проблемы. Советник президента компании Игорь Демин заявил, что компания теперь отслеживает происхождение нефти при превышении содержания хлорорганики даже в 3 ppm (при максимально разрешенных 10 ppm). «Но владельцы 152 пунктов приема нефти, не принадлежащих "Транснефти", часто заявляют о трудностях по организации такого контроля»,— отметил он. Причем, говорит господин Демин, проблемы могут усугубиться, так как с 1 июля норматив содержания хлоридов будет ужесточен до 6 ppm.

Решение об этом было принято Советом Евразийской экономической комиссии 20 декабря 2017 года, и у нефтекомпаний было полтора года для подготовки соответствующей инфраструктуры и обеспечения условий для соблюдения новых требований, пояснили “Ъ” в Росстандарте. Там отметили, что в рамках переходного периода до 1 января 2021 года допускается производство и выпуск продукции с прежними параметрами хлоридов при наличии документов об оценке соответствия нефти, выданных или принятых до дня вступления в силу технического регламента. Поэтому, чтобы избежать расхождений между положениями национального стандарта и требованиями нового технического регламента, Росстандарт в четвертом квартале планирует принять изменения в соответствующий российский ГОСТ.

Исполнительный директор Центра энергетики «Сколково» Вячеслав Мищенко полагает, что вопрос организации ежедневных проверок на хлорорганику технически решаем. Он также считает, что не допустить подобной ситуации в дальнейшем помог бы банк качества нефти, создание которого обсуждается не первый год. Подобный инструмент применяется Каспийским трубопроводным консорциумом. Но, напоминает господин Мищенко, идея не нашла воплощения, так как многие поставщики, которые сдают в систему нефть более низкого качества, не заинтересованы в создании банка нефти. Также, по мнению эксперта, если частные операторы пунктов приема нефти не смогут обеспечить контроль за ее качеством, решать вопрос придется самой «Транснефти». Компания может поставить свои датчики на каждом из них и применять, например, передвижные лаборатории.

Ольга Мордюшенко