17 августа, суббота
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СКР и МВД не подтвердили случаи мародерства на месте посадки А321

В Следственном комитете России (СКР) и МВД отрицают появившуюся в СМИ информацию о фактах мародерства на месте жесткой посадки в поле Airbus A321 «Уральских авиалиний». «Проникновение посторонних лиц на территорию оцепления, организованного сотрудниками МУ МВД России Раменское, исключено»,— заявили в СКР.

Там рассказали, что на месте происшествия круглосуточно работает следственно-оперативная группа, в том числе в салоне воздушного судна

Подмосковная полиция также не фиксировала случаев мародерства на месте ЧП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального МВД.

ЧП с Airbus А321 произошло 15 августа. Через несколько секунд после взлета лайнер столкнулся со стаей сизых чаек, в результате тела чаек забили оба двигателя. Пострадали 76 человек, из них 19 детей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Действия пилотов признаны образцовыми, им присвоены звания Героев России.

Подробности — в публикации “Ъ” «Герой извинился перед пассажирами».

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