Аварийная посадка Airbus A321. Главное

- Airbus A321 компании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс U6178 Москва—Симферополь, совершил аварийную посадку в поле вскоре после вылета из аэропорта Жуковский.
- На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Жертв нет. Пострадали 55 человек, из них 17 детей.
- Росавиация и МЧС сообщили, что причиной экстренной посадки стал отказ двигателя, который загорелся из-за попадания в него птицы. «Уральские авиалинии» сообщили, что произошел отказ силовых установок самолета.
- СКР возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Особенно тщательно следствие и эксперты изучают работу службы орнитологической защиты аэропорта. Столкновение со стаей птиц произошло над ВВП, отметил источник “Ъ”.
- Руководство «Уральских авиалиний» убеждено в правильности действий пилотов. Экипаж могут представить к госнаградам.
- Борт «Уральских авиалиний» и ответственность перед пассажирами застрахованы в «АльфаСтраховании».
Подробнее о ЧП читайте в публикации “Ъ” «Кукуруза приняла аэробус».