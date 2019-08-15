«Я теперь точно верю в Бога»

15 августа вскоре после взлета из подмосковного аэропорта Жуковский совершил экстренную посадку самолет Airbus A321 с 233 пассажирами на борту, выполнявший рейс в Симферополь. После столкновения со стаей птиц командир экипажа смог с неработающими двигателями посадить лайнер на кукурузное поле. По последним данным, в результате пострадали 75 человека, из них 19 детей.

Андрей, пассажир Airbus А321 (RTVI):

«Было два удара об землю. Видимо, самолет отскочил, а значит мы приземлились полого к земле. Иллюминаторы эпично забросало землей. Стюардессы уже заранее к этому были готовы. Как только самолет остановился — выходы моментально открыли и скомандовали на выход и убегать дальше от самолета, что мы и сделали. Потом по GPS и на крики мы вышли обратно, нам указали направление, куда двигаться к дороге. Пока мы выходили, навстречу уже летели через поле пожарные расчеты. Пилот — красавчик, он посадил самолет как нужно. Его 100% надо награждать. Если бы пилот не посадил самолет ровно на "брюхо", то он бы развалился на куски».

Второй пилот Airbus A321 Георгий Мурзин (РЕН ТВ):

«После взлета попала птица в двигатель, левый двигатель сразу заглох. Потом и во второй двигатель тоже попала, обороты шли нестабильно, второй двигатель тоже заглох. Тяги не хватало, высота плавно падала. И приземлились, собственно, в поле. На ручном, командир взял управление».

Эрик Арстамян, пассажир Airbus А321, летевший в Крым к родственникам:

«Пассажиры самолета поняли, что что-то не так, когда раздался небольшой взрыв. Я начинаю понимать, что двигатель не постоянно работает, а временами. Я заметил, что самолет идет на спуск. И дальше я впереди вижу поле — и просто экстренная посадка. Как я понял, мы приземлялись без шасси, с полным баком топлива, со всем экипажем. Это большое чудо, что все выжили. И большой респект пилотам, которые всех спасли. Максимум люди отделались ушибами и переломами. Командир экипаж и стюардессы вели себя замечательно. Быстро открыли экстренные двери для выхода, надувались трапы».

Борис Швайгер, купивший по ошибке билет на Airbus A321:

«Произошел взрыв двигателя. Я видел огонь. Потом пилоты производили с ним какие-то манипуляции. Пламя то появлялось, то пропадало. Искры все время были. На правом двигателе то же самое происходило. В какой-то момент пламя погасло. А потом мы приземлились на поле, был удар.

Я не пострадал. Видел людей с переломами и ушибами. Люди были испуганы. Старались быстро покинуть самолет. Но произошло это в итоге более-менее организованно. Стюардессы открыли двери. Вытянулись трапы. Я спустился, начал людям помогать. Люди бежали в хвост самолета, метров сто пятьдесят, и там уже приходили в себя.

Всех пассажиров, насколько я знаю, опросили следователи. Но какую структуру они представляют, не знаю. В погонах не разбираюсь».

Юлия Орищук, пассажирка Airbus А321:

«Мы начали взлетать, и сразу было понятно, что не так, как обычно: были хлопки, вспышки в самом салоне. Никто не паниковал, и я подумала — так и должно быть. Потом самолет не мог набрать высоту, мы начали снижаться, потом резко затряслось, и мы упали, приземлились в поле. В салоне было все очень спокойно. Когда уже начало сильно трясти, я закрыла лицо руками, потому что боялась, что ударюсь, я думала, что я умру. Потому все резко встали, начали бежать к выходу, ну и я тоже».

Ольга, пассажирка Airbus A321 («Комсомольская правда»):

«Все живы, пилот гений! Он смог грамотно посадить с достаточно большой высоты самолет так, что все остались живы. Во время посадки было два резких удара, и тут же всех вывели. Кстати, о птицах. Я не знаю, почему говорят о том, что они в два двигателя попали. Шум был только с одной стороны, с правой, где буквы ДЕФ. Когда мы приземлились, от всего самолета были аплодисменты! Мы подходили к бортпроводникам и стюардессам и целовали их».

Пассажир Airbus А321:

«Где-то через три минуты после взлета мой ребенок сказал, что видит с крыла огонь, были хлопки… хлопок-огонь, хлопок-огонь. После этого мы поняли, что самолет дальше не летит, а начинает снижение. Пилоты очень круто отработали, плавно посадили машину: было два или три удара о землю — и все. В салоне было тихо, паники не было, все молчали. Была фраза после приземления: "Ребята, мы сели, все хорошо". В течение где-то одной минуты после приземления стюард и стюардесса открыли все боковые двери и начали всех эвакуировать — четко и слаженно».

Пассажир Airbus A321 (Telegram-канал 112):

«Ребятки, поздравьте меня и всех нас. Здесь куча народа, и мы рухнули. Пилоты — красавцы, посадили птичку, просто респект и уважуха. Не могу говорить, сердце заходится, это было стремно».

Пассажир Airbus А321 (Telegram-канал Baza):

«Стоим в поле, пострадавшие есть, у парня рука сломана, у кента палец, по ходу, ничего не сказали еще, двигатель несколько раз хлопал, они пытались его снова запустить, но мы начали падать, я держался за крест, я теперь точно верю в Бога».

Подробнее — в публикации “Ъ” «Кукуруза приняла Airbus».