Самолет оказался в отчаячном положении

15 августа в Подмосковье Airbus А321 «Уральских авиалиний» после столкновения со стаей сизых чаек был вынужден совершить аварийную посадку в кукурузном поле. Действия его пилотов в этой сложной ситуации уже были признаны образцовыми: самолет с полными баками горючего и отказавшими двигателями экипаж ювелирно посадил «на брюхо», не причинив серьезных травм ни одному из 226 пассажиров и семи членов экипажа. За разбитый и не подлежащий восстановлению А321 и уничтоженную кукурузу, скорее всего, придется расплачиваться ЛИИ имени Громова, не обеспечившему орнитологическую безопасность полета.

Аварийная посадка Airbus A321. Главное Читать далее

А321 15 августа рано утром вылетел с подмосковного аэродрома Жуковский в Симферополь, однако через несколько секунд после отрыва от земли лайнер угодил в большую стаю сизых чаек. Своими телами крупные птицы забили оба двигателя самолета, и они сразу потеряли тягу. Более того, оказавшиеся в нештатном режиме силовые установки могли в любой момент воспламениться, поэтому командир экипажа Дамир Юсупов, как говорят его коллеги, принял единственное правильное в этой ситуации решение. Он перевел летящий под автопилотом лайнер в режим ручного управления, отключил двигатели и, не выпуская при этом шасси, пошел на вынужденную посадку. Впереди по курсу, к счастью, оказалась абсолютно ровная пойма, расположенная в излучине Москвы-реки и засеянная к тому же спелой кукурузой.

Командир Юсупов ювелирно приземлил Airbus прямо в поле, а трехметровые стебли сельхозкультуры самортизировали удар фюзеляжа о землю, а затем обеспечили движущейся юзом машине дополнительное торможение.

Что известно о командире экипажа самолета Airbus A321 Читать далее

Уже на земле летчики своевременно обесточили все системы А321, предотвратив таким образом воспламенение заполненных под завязку баков с керосином, а затем организовали эвакуацию пассажиров. Как оказалось, ни один из них серьезно не пострадал. В медучреждения обратились 76 человек, но почти все они были отпущены после профилактического осмотра синяков и ссадин. В больнице Жуковского остались только шестеро, но и их состояние не вызывает серьезных опасений у врачей. Пассажирам А321 было предложено в тот же день улететь в Крым другими бортами, но большинство из них, как пояснили в администрации аэропорта Жуковский, предпочло сдать приобретенные билеты.

Людям, видимо, потребуется время, чтобы восстановить силы после пережитого шока, а вот лайнер стоимостью около $20 млн (его выпустили в 2003 году), как говорят эксперты, получил при вынужденной посадке не совместимые с возможностью дальнейшей эксплуатации повреждения. Самолет при ударе не разрушился, но его несущие конструкции, по мнению экспертов, деформировались, и теперь восстановить пространственное положение фюзеляжа, крыльев и рулей будет крайне сложно и неоправданно дорого. Кроме того, сам приземлившийся лайнер и примчавшиеся к месту его посадки автомобили экстренных служб сгубили несколько гектаров спелой кукурузы, а уже нанесенный сельхозугодьям ущерб многократно возрастет после того, как машина будет обследована и эвакуирована с поля. За все это кому-то придется заплатить.

Вопросы в первую очередь, видимо, возникнут к руководству АО «Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова», на территории которого расположен международный аэропорт Жуковский. Администрация аэропорта, во всяком случае, уже заявила, что орнитологическую безопасность гражданских рейсов из Жуковского обеспечивало именно ЛИИ.

Согласно утвержденному правительством РФ «Руководству по орнитологическому обеспечению полетов в гражданской авиации», администрация аэродрома обязана регулярно проводить «эколого-орнитологическое обследование» аэродрома и прилегающей к нему территории в радиусе 15–30 км с привлечением специалистов «местных биологических учреждений». По результатам этой работы должны составляться сезонные карты-схемы и вспомогательные графики, показывающие «места скоплений, основные маршруты и высоты перелетов наиболее опасных для воздушных судов птиц».

Эта работа, как требует «Руководство», должна вестись не разово, а постоянно, в соответствии с «сезонной активностью птиц». Так, обстановка в зимний период считается «простой и стабильной», весной ситуация осложняется массовой миграцией пернатых, к раннему лету вновь стабилизируется за счет того, что птицы оседают в гнездах, чтобы вывести потомство. Самым опасным с точки зрения нормативных документов является так называемый позднелетний или августовский орнитологический период, когда окрепшие птенцы встают на крыло и начинают совершать тренировочные «массовые вылеты», готовясь к предстоящей, уже осенней миграции.

Чтобы отследить эти периоды и своевременно принять соответствующие меры, специалисты, как утверждает «Руководство», должны использовать «визуальное наблюдение за птицами», осуществлять радиолокационный контроль за популяцией, консультироваться с местными орнитологами и использовать справочную литературу.

Большинство крупных российских аэропортов выполняют эти требования, а небольшие, особенно в дальних регионах, отказываются, ссылаясь в том числе на отсутствие средств. В базе данных судебных решений можно найти десятки исков, заявленных транспортными прокурорами к предприятиям, обслуживающим аэропорты по всей стране, в том числе в Орске, Николаевске-на-Амуре, Сыктывкаре и Усть-Камчатске, которых обязали провести орнитологические обследования.

Наиболее действенным и, по сути, единственным методом борьбы с пернатыми на современных аэродромах, по словам специалистов, являются биоакустические установки, имитирующие тревожные крики разных птиц.

К таким устройствам прилагается огромная акустическая база, состоящая из целого набора звуков, на которые должны по-разному реагировать разные виды представителей летающей фауны, поэтому заниматься их установкой может только опытный специалист-орнитолог. Как рассказал “Ъ” эксперт соответствующего профиля некоммерческого партнерства «Федерация судебных экспертов» Залим Абазов, «птичье население гораздо умнее, чем мы думаем о нем», поэтому пернатые быстро привыкают к тревожным звукам, которыми люди пытаются их отпугнуть. А иногда неверно подобранное акустическое обеспечение, наоборот, привлекает к аэродрому опасных «гостей».

По словам сотрудников «Федерации…», в администрацию аэродрома Жуковский они направляли предложения о проведении соответствующего мониторинга, однако ответа так и не получили. А между тем, как утверждают эксперты, орнитологическая обстановка там «совсем непростая». Господин Абазов пояснил “Ъ”, что близость воды — аэродром расположен в излучине Москвы-реки — и много лет соседствовавшая с аэродромом свалка бытовых отходов способствовали расселению там большой колонии «врановых и сизых чаек». «Эти птицы во взрослом возрасте достигают 2 кг веса и представляют для летящего на скорости порядка 300 км/ч самолета грозную опасность»,— пояснил эксперт.

Отметим, что 15 августа после визита многочисленных чиновников в Жуковский было заявлено, что власти примут меры для ликвидации свалок у аэропорта, а его орнитологическая безопасность будет усилена. Очевидно, экстренные меры будут приняты в связи с подготовкой международного авиакосмического салона МАКС-2019, который будет проходить на площадках ЛИИ им. Громова в конце августа. При этом источник в самом ЛИИ заявил “Ъ”, что его объект имеет все необходимое оборудование для защиты от птиц, однако местные чайки к нему почему-то адаптировались.

Сергей Машкин