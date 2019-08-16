Герой извинился перед пассажирами

Члены экипажа Airbus А321 «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку в Подмосковье в кукурузном поле, вернулись в Екатеринбург и встретились с журналистами. На встрече командир судна Дамир Юсупов сообщил, что не испытывал страха во время посадки и вернется на работу после следственных действий и проверок. Старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, ставший автором популярной фразы «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», не уверен, что после инцидента продолжит работать по профессии. Обоим пилотам Airbus президент присвоил звания Героев России, а остальных членов экипажа наградил орденами Мужества.

В пятницу в Екатеринбурге журналисты пообщались поочередно с командиром экипажа «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым, старшим бортпроводником Дмитрием Ивлицким и коммерческим директором Кириллом Скуратовым.

Напомним, 15 августа Airbus А321 «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в кукурузном поле из-за стаи сизых чаек. С птицами самолет столкнулся через несколько секунд после взлета с аэродрома Жуковский в Симферополь, в результате тела чаек забили оба двигателя лайнера. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Сначала господин Юсупов пояснил, почему он и второй пилот Георгий Мурзин решили совершить экстренную посадку. «После отказа второго двигателя и устойчивого снижения самолета мы поняли, что набрать высоту или удержать ту, которая есть, не удастся. Тогда мы решили сажать самолет, с кабинным экипажем мы сработали слаженно и быстро»,— сообщил он. Командир также отметил, что оперативно сработали и бортпроводники, которые после посадки вывели 226 пассажиров.

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При этом господин Юсупов опустил глаза и извинился перед пассажирами за то, что не доставил их до Симферополя.

«Во время этой ситуации я им ничего не сообщал, сейчас могу сказать, что виноват в том, что не доставил пассажиров до места назначения. Хочу пожелать пострадавшим выздоровления, пусть не боятся летать»,— сказал командир экипажа.





Сам он, по его словам, во время экстренной ситуации не испугался и намерен вернуться к работе после отпуска и окончания следственных мероприятий.

Старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, который стал автором уже популярной фразы «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», пояснил, что таким образом указал пассажирам, куда нужно бежать.

По словам господина Ивлицкого, сначала во время приземления «в самолете была небольшая паника, однако всех удалось успокоить».

«При посадке кто-то хотел взять вещи, но мы запретили им делать это»,— рассказал старший бортпроводник и добавил, что пока не уверен, что хочет продолжить работу в профессии.

Старший бортпроводник самолета Airbus А321 «Уральских авиалиний» Дмитрий Ивлицкий Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Коммерческий директор авиакомпании Кирилл Скуратов отвечал на вопросы журналистов около большого вращающегося тренажера для пилотов. «Помимо стандартного уровня подготовки каждая компания вносит в обучение пилотов дополнительные вещи. У нас для этого предусмотрен тренажер, подготавливающий пилотов к нестандартным ситуациям»,— пояснил господин Скуратов. Программы обучения, по его словам, обновляются в зависимости от происшествий в авиасфере: летчиков обучают поведению во время отказа двигателей, перехода на ручное управление, жесткой посадки и других ситуаций. Господин Скуратов полагает, что такая подготовка помогла пилотам принять правильное решение и успешно посадить самолет «на брюхо». За это им будет выписана премия, однако точную сумму руководитель назвать отказался.

Сегодня 78 пассажиров рейса отказались от обмена билетов и вернули их, еще 60 человек попросили переоформить билеты на другие даты, с остальными еще ведутся переговоры, сообщил господин Скуратов. По его словам, для всех пассажиров предусмотрено страхование в 100 тыс. руб., которое будет выплачено в течение 14 дней со дня подачи заявления. В компании ожидают возобновления штатного расписания по всем судам во вторник, 20 августа.

Ситуация с восстановлением самолета пока остается под вопросом, решать который предстоит специалистам завода Airbus. «Полагаю, в небо он не поднимется, но если он все-таки подлежит ремонту, то будет восстановлен по страховке»,— сообщил господин Скуратов и добавил, что ущерб от экстренной ситуации компания пока не посчитала.

Через несколько часов стало известно, что президент России Владимир Путин присвоил Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России, а остальные члены экипажа были награждены им орденами Мужества.

Дарья Соколова, Екатеринбург