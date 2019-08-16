Путин присвоил летчикам А321 звания Героев России

Президент России Владимир Путин присвоил летчикам Airbus А321 «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России. 15 августа они аварийно посадили самолет, вылетевший из Жуковского в Симферополь, в кукурузном поле. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

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«Мною подписан Указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского»,— сказал президент, открывая совещание с членами Совета Безопасности России (цитата по ТАСС). Президент выразил надежду, что «таких происшествий у нас будет как можно меньше».

Напомним, 15 августа самолет «Уральских авиалиний» после столкновения со стаей чаек был вынужден совершить аварийную посадку в кукурузном поле. Пострадали 76 человек, из них 19 детей. Действия пилотов были признаны образцовыми.

Подробнее о ЧП читайте в публикации “Ъ” «Самолет оказался в отчаячном положении».