Автор законопроекта об IT-гигантах не предлагает сделать «Яндекс» госкомпанией

Законопроект об ограничении доли иностранного капитала в значимых информационных ресурсах до 20% не подразумевает, что «Яндекс» должен превратиться в госкомпанию, заявил его автор. «Я не считаю, что "Яндекс" должен принадлежать государству, но он должен быть российским. Не только "Яндекс", но и все компании, которые являются системообразующими для нашего IT-рынка»,— сказал депутат Антон Горелкин в интервью Reuters.

Он также уточнил, что законопроект не коснется таких компаний, как Facebook и Google. Инициатива направлена на организации, для которых российский рынок является основным. «У Facebook около 20 млн пользователей в России, у "Яндекса" — около 100 млн. Мы говорим о компаниях, которые ориентируются на Россию»,— заявил господин Горелкин.

Напомним, ранее в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому доля иностранного капитала в информационных ресурсах, которые являются значимыми для информационной инфраструктуры РФ, должна быть ограничена до 20%. В случае если это требование будет нарушаться, организации запретят распространять рекламу о своем ресурсе или услугах, которые она предоставляет.

«Яндекс» выступил против документа и призвал его обсудить вместе с представителями рынка, чтобы найти наиболее приемлемый вариант. К диалогу также призвала Mail.ru Group. Вице-премьер Максим Акимов назвал инициативу разрушительной. С критикой документа также выступил глава Минкомсвязи Константин Носков. Автор законопроекта позднее заявил, что готов доработать инициативу и это «не истина в последней инстанции».

О том, какое влияние законопроект может оказать на «Яндекс», читайте в материале “Ъ FM”.