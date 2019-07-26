«Яндекс» выступил против законопроекта об ограничении доли иностранцев в IT-гигантах до 20%

«Яндекс» считает, что законопроект об ограничении доли иностранного капитала в значимых информационных ресурсах до 20% не может быть принят в текущем виде. «В случае принятия законопроекта может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями. В результате пострадают конечные пользователи»,— говорится в комментарии (цитата по «Интерфаксу»). Компания при этом отмечает, что готова участвовать в обсуждении инициативы.

Ранее законопроект прокомментировала Mail.ru Group. Организация также предположила, что документ существенно доработают, и выразила готовность участвовать в обсуждении инициативы. Однако в компании выразили уверенность, что данный законопроект не затронет Mail.ru Group.

Напомним, ранее в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому доля иностранного капитала в информационных ресурсах, которые являются значимыми для информационной инфраструктуры РФ, должна быть ограничена до 20%. В случае, если это требование будет нарушаться, организации запретят распространять рекламу о своем ресурсе или услугах, которые она предоставляет. Владелец ресурса не сможет использовать его для распространения рекламы, которая направлена на привлечение потребителей на территории России.