«Яндексу» переписывают законопроект

Законопроект об иностранном владении в IT-компаниях могут пересмотреть. Депутат Антон Горелкин не исключил, что ко второму чтению документ перепишут. Но аналитики «Ренессанс Капитала» назвали инициативу лишь элементом давления на «Яндекс», переход которого под контроль государства, по их мнению, неизбежен. Что грозит корпорации? Об этом — Иван Корякин.

Впервые «Яндекс» начало трясти прошлой осенью, когда СМИ заговорили о возможной сделке со Сбербанком. Затем выяснилось, что игроки якобы поссорились, и Герман Греф даже перестал ходить на собрания совета директоров. И теперь появился законопроект, ограничивающий иностранное владение IT-гигантами. «Ренессанс Капитал» считает это звеньями одной цепи, название которой — «огосударствление “Яндекса”». И оно, по мнению аналитиков, неизбежно. Или, по крайней мере, логично, говорит директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев: «Государство по-прежнему уверено, что все у него получается. Явно убеждены, что это на пользу — такой государственный капитализм. Это никого не смущает».

В этом контексте законопроект Антона Горелкина выглядит логично и прямолинейно — ограничить долю иностранного капитала в значимых информационных ресурсах до 20%. Правда, для технологических компаний это чувствительно и опасно, отмечает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев: «Законопроект достаточно сложный для принятия, чтобы “Яндекс” можно было национализировать. И тем более я не верю в то, что можно национализировать научные компании, которые в принципе не являются чем-то похожим на завод по производству рельсов или колесных пар».

Возможно, поэтому законопроект и раскритиковали в правительстве. По мнению вице-премьера Максима Акимова, он «разрушительный». Впрочем, «Ренессанс Капитал» называет инициативу Горелкина лишь элементом давления. И хотя документ заведомо непроходной, он должен заставить компанию согласиться на изменения, считают аналитики. И уже неважно, кто придет в «Яндекс» — Сбербанк, ВТБ или «Газпром». Но какими бы ни были аппетиты государства, «Яндекс» это едва ли затронет, продолжает Игорь Николаев из ФБК: «Мнение Акимова по этому поводу это фактически мнение не только по поводу законопроекта, а и по поводу наращивания доли государства в IT-секторе, в крупных компаниях. Поэтому, мне кажется, здесь надо шире это оценивать. И все равно оптимизм определенный это дает».

Пока лишь удалось уронить акции «Яндекса» на фоне новостей о законопроекте. В конце прошлой недели корпорация потеряла около $1 млрд капитализации. Сейчас бумаги растут. Накануне тот же депутат Горелкин вообще заявил, что во втором чтении документ могут переписать. Но если его законопроект, как утверждают пессимисты, не делает погоды в истории с переходом «Яндекса» государству, то зачем? Вероятно, он важен для самого депутата, полагает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов: «Это напоминает истории, которые когда-то были с акциями ЮКОСа, когда разные заявления представителей власти и прокуратура очень сильно влияли на котировки, и многие спекулянты на этом активно зарабатывали. Подобные непродуманные инициативы парламентариев вызывают ненужную волатильность.

Похоже скорее на непродуманную акцию, а при худшем раскладе, конечно, похоже на попытку манипулирования рынком».

Но точка еще не поставлена, говорят эксперты. «Ренессанс Капитал» отводит «Яндексу» два месяца на переговоры и неизбежный, как считают специалисты, переход под контроль государственного акционера. И хотя глава Минкомсвязи Константин Носков, выступая в защиту корпорации, называл «Яндекс» «национальным достоянием», оно, как известно, обычно принадлежит государству.

Законопроект об иностранном владении в IT-компаниях, как считают в «Яндексе», может разрушить «уникальную экосистему интернет-бизнесов в России». Корпорация заявила, что готова обсуждать инициативу. А ранее ее основатель Аркадий Волож говорил, что не собирается продавать свою долю в компании. Он владеет пакетом из около 10% акций и почти половиной голосов.