Автор законопроекта об ограничении доли иностранного капитала в IT-гигантах готов его доработать

Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») готов отредактировать свой законопроект, который ограничивает долю иностранного капитала в значимых информационных ресурсах до 20%. «Вице-премьер (Максим.—“Ъ”) Акимов говорил, что законопроект нужно перерабатывать, но никто и не говорит, что мой законопроект в нынешнем виде — это истина в последней инстанции»,— заявил он «Интерфаксу».

По словам депутата, законопроект нужно будет обсудить с экспертами и представителями рынка, в первую очередь компании «Яндекс». Второе чтение нужно для того, чтобы «его переписать полностью, уже сделать его отвечающим всем необходимым стандартам в понимании наших менеджеров». «Мой законопроект — приглашение к дискуссии»,— добавил господин Горелкин.

Он пояснил, что к законопроекту его подтолкнула разница в подходах к «Яндексу» и Google. Обе компании являются иностранными, но «Яндекс» поддерживают в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», в него вкладывают государственные средства, а Google — нет. Депутат считает, что следует определиться между двумя подходами: строить национальную экономику или быть «цифровой колонией».

«Я приму любую позицию: либо мы говорим, что действительно реализуем национальный проект, либо мы просто вкладываем деньги в иностранную компанию»,— сказал Антон Горелкин. При этом он добавил, что хорошо относится к «Яндексу» и считает его «мегакрутой» компанией.

Напомним, ранее в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому доля иностранного капитала в информационных ресурсах, которые являются значимыми для информационной инфраструктуры РФ, должна быть ограничена до 20%. В случае если это требование будет нарушаться, организации запретят распространять рекламу о своем ресурсе или услугах, которые она предоставляет.

«Яндекс» выступил против документа и призвал его обсудить вместе с представителями рынка, чтобы найти наиболее приемлемый вариант. К диалогу также призвала Mail.ru Group. Вице-премьер Максим Акимов назвал инициативу разрушительной. С критикой документа также выступил глава Минкомсвязи Константин Носков.

Подробнее о поправках читайте в публикации “Ъ” «Онлайн-сервисам пересчитают голоса».