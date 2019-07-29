Максим Акимов взбодрил акции «Яндекса»

Акции «Яндекса» дешевеют на Московской бирже в понедельник на фоне роста рынка. Распродажа началась после внесения в Госдуму законопроекта об ограничениях для «значимых» интернет-компаний. Однако, после критики законопроекта вице-премьером Максимом Акимовым, акции «Яндекса» на торгах в США выросли на 3,2%.



Акции «Яндекса» на Московской бирже к 15:51 по Москве подешевели на 3,57%, до 2,430 тыс. руб. за бумагу, свидетельствуют данные биржи. В начале торгового дня акции стоили еще дешевле — 2,404 тыс. руб. за штуку, передавал «Интерфакс». Это на 4,6% ниже цены закрытия торгов в пятницу. Индексы рынка акций РФ находятся в плюсе: индекс Московской биржи вырос на 0,46%, а индекс РТС — на 0,32%.

Падение котировок «Яндекса» началось в пятницу на американской бирже NASDAQ, где акции компании снизились на 3,57% (капитализация — $12,1 млрд), хотя в начале торгового дня росли почти на 9% на фоне хорошей квартальной отчетности.

Коррекцию акций «Яндекса» после пятничного роста, вероятно, спровоцировали российские законодатели. 26 июля в Госдуму был внесен законопроект о «значимых» интернет-компаниях, автором которого выступил депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин. Согласно инициативе, государство вправе требовать сокращения доли иностранного участия до 20% в онлайн-сервисе, признанном значимым. В противном случае такому сервису предлагается запретить размещать рекламу и продвигать свои услуги.

Законопроект Антона Горелкина вызвал критику со стороны бизнеса. В «МегаФоне» назвали инициативу «сыроватой», увидев в ней риски дискриминации российских компаний, обрабатывающих большие данные. В случае принятия законопроекта может быть разрушена экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями, предупредили в «Яндексе». В Mail.ru Group, как и в «Яндексе», выразили уверенность, что законопроект не должен быть принят Госдумой в текущей редакции. При этом гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев назвал безосновательными опасения относительно попадания компании под действие закона.

ООО «Яндекс» контролируется голландской компанией Yandex N.V., чьи акции обращаются на американской бирже NASDAQ. Сооснователи и первые сотрудники «Яндекса», включая Аркадия Воложа, совместно владеют 57% голосующих акций Yandex N.V. По состоянию на 15 октября 2018 года, 28% акций Mail.ru Group принадлежало южноамериканской Naspers, 10% — «МегаФону», 7% — китайской Tencent, в свободном обращении — 50%.

В субботу к критике инициативы подключился и глава Минкомсвязи Константин Носков.

«Я не видел самого законопроекта, но саму его идею, как она описана в прессе, я категорически не поддерживаю»,— передала пресс-служба Минкомсвязи слова господина Носкова.

Законопроект фактически направлен в том числе против «Яндекса» и Mail.ru Group, признал он. «Эти компании существуют благодаря тому, что в свое время государство не закрутило гайки. Я убежден, что и сейчас эти гайки перекручивать не нужно. Я уже не говорю о том, что такие необдуманные и необсужденные инициативы, которые выливаются в публичную плоскость, негативно действуют на тысячи лучших российских программистов, которые имеют опционы в компаниях "Яндекс" и Mail.ru Group, и, соответственно, их доходы и зарплаты существенно падают. Мне очень не хочется, чтобы эти ребята начинали смотреть в сторону других стран»,— заявил Константин Носков.

В понедельник вице-премьер Максим Акимов назвал законопроект о значимых интернет-кампаниях разрушительным.

«Конкурентоспособность нашей экономики во многом определяется конкурентоспособностью наших компаний. А этот законопроект их устойчивость и конкурентоспособность подрывает, подавая всем участникам технологического рынка неправильные сигналы»,— сказал он.

После заявления вице-премьера акции «Яндекса» на торгах в США выросли на 3,2%.

Владислав Новый