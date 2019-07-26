Mail.ru Group прокомментировала законопроект об ограничении доли иностранцев в IT-гигантах до 20%

Mail.ru Group считает, что законопроект об ограничении доли иностранного капитала в значимых информационных ресурсах до 20% будет доработан. Об этом говорится в комментарии, поступившем в “Ъ”.

«Мы считаем, что данный законопроект не может быть принят Государственной думой в текущей редакции. Mail.ru Group планирует принять участие в обсуждении и уверена, что государство в дискуссии с рынком найдет приемлемый для всех сторон сценарий»,— сообщили в организации.

«При этом отметим, что на данный момент под контролем российских акционеров находится значительно превышающий контрольную долю процент голосов Mail.ru Group. Следовательно, изменений в существующей схеме владения компанией в любом случае не потребуется — предусмотренная законопроектом правительственная комиссия сможет согласовать нынешнюю структуру»,— добавили в Mail.ru Group. В компании выразили уверенность, что данный законопроект не затронет Mail.ru Group.

Напомним, ранее в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому доля иностранного капитала в информационных ресурсах, которые являются значимыми для информационной инфраструктуры РФ, должна быть ограничена до 20%. В случае, если это требование будет нарушаться, организации запретят распространять рекламу о своем ресурсе или услугах, которые она предоставляет. Владелец ресурса не сможет использовать его для распространения рекламы, которая направлена на привлечение потребителей на территории России.