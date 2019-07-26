В Госдуму внесли законопроект об ограничении доли иностранцев в IT-гигантах до 20%

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, согласно которому доля иностранного капитала в информационных ресурсах, которые являются значимыми для информационной инфраструктуры РФ, должна быть ограничена до 20%. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты.

Как сообщил автор законопроекта, депутат от «Единой России» Антон Горелкин, это коснется в том числе и компании «Яндекс». «Перечень значимых для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры ресурсов будет составлять правительственная комиссия. Я считаю, что "Яндекс" это, безусловно, коснется»,— сказал он ТАСС.

В предлагаемых поправках говорится, что сайт, страница сайта или информационная система, программа, которые дают их владельцу возможность собирать данные о пользователях на территории РФ, могут быть признаны значимыми информационными ресурсами. При этом владельцем значимого информационного ресурса может быть российское юридическое лицо или гражданин РФ. Доля иностранного капитала не может в совокупности превышать 20%.

Если это требование не исполняется, то лица, доля которых превышает 20%, будут иметь право голоса только в рамках установленного предела. Остальные доли при определении кворума собрания учитываться не будут. Сделки, которые проводятся с нарушениями, будут признаны ничтожными.

Владелец, который получил уведомление о том, что его ресурс признан значимым, должен предоставить документы в Роскомнадзор о том, что требования законодательства выполнены. Если этого не произойдет, ведомство должно проинформировать об этом правительственную комиссию. Она, в свою очередь, не ранее чем через шесть месяцев примет решение о неисполнении законодательства. После этого нарушителю запретят распространять рекламу о своем ресурсе или услугах, которые он предоставляет. Владелец ресурса не сможет использовать его для распространения рекламы, которая направлена на привлечение потребителей на территории России.

В Mail.ru Group сообщили, что, по их мнению, законопроект не будет принят в текущей редакции, и государство совместно с рынком выработает приемлемый для всех сценарий.

«Яндекс» заявил, что документ не может быть принят в текущей редакции, так как это может разрушить «уникальную экосистему интернет-бизнесов в России». Компания выразила готовность участвовать в обсуждении инициативы.

Напомним, ранее Госдума отложила принятие во втором чтении законопроекта, который ограничивает долю иностранцев в новостных агрегаторах до 20%. Председатель профильного комитета Леонид Левин объяснил это тем, что не удалось достигнуть консенсуса по поправкам. В случае, если законопроект примут, Роскомнадзор будет через суд требовать ограничить доступ к новостному агрегатору в случае обнаружения нарушений.