Мосгорсуд обязал зарегистрировать Сергея Митрохина на выборах в Мосгордуму

Мосгорсуд 13 августа удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму. По словам господина Митрохина, накануне судья перепроверил представленные им подписи. После повторного заседания окружной комиссии для регистрации господина Митрохина не хватало 40 подписей. Тем временем Верховный суд РФ отклонил в понедельник жалобу незарегистрированного кандидата Ивана Жданова, местоположение которого в настоящее время неизвестно: 11 августа истек срок его административного ареста, к этому моменту Мещанский суд столицы уже вынес постановление о новом аресте на десять суток, но исполнено оно, по сообщению самого господина Жданова, к вечеру вторника не было. Во вторник Верховный суд также оставил в силе регистрацию кандидата в МГД по 44-му округу Ильи Свиридова. В свою очередь рабочая группа ЦИКа рекомендовала отклонить жалобы незарегистрированных кандидатов Геннадия Гудкова, Ивана Кульнева и Александра Соловьева.

Шанс Сергея Митрохина

Вечером во вторник в Мосгорсуде прошло рассмотрение жалобы члена федерального политкомитета «Яблока» Сергей Митрохина на отказ в его регистрации на выборах в МГД по 43-му округу. Ранее политик обжаловал отказ ОИК в Мосгоризбиркоме, городская комиссия предписала ОИК заново рассмотреть вопрос о его регистрации, но после перепроверки подписей господину Митрохину вновь не хватило 40.

Как рассказал господин Митрохин “Ъ”, накануне прошла его встреча с судьей в присутствии прокурора, в ходе которой судья сам проверил спорные подписи, представленные политиком.

По итогам рассмотрения иска Мосгорсуд обязал зарегистрировать Сергея Митрохина в качестве кандидата в Мосгордуму. По словам главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, ОИК зарегистрирует политика на заседании в среду.

Сергей Митрохин в интервью “Ъ FM”: Я советую всем незарегистрированным кандидатам воспользоваться этим путем. Потому что система избирательных комиссий, как мне кажется, себя не оправдала на этих выборах в Мосгордуму, во многом дискредитировала. Я могу привести в качестве примера поведение Мосгоризбиркома: он отменил решение нижестоящей инстанции, окружной комиссии, а 13 августа изменил свою позицию и поддержал нижестоящую инстанцию в том, что она отказала мне в регистрации. Эта непоследовательность, какие-то метания непонятные свидетельствуют о том, что избиркомы — вообще ненадежный сегодня механизм восстановления на выборах неправомерно отстраненных от них кандидатов. И в данном случае суд оказался более объективной инстанцией. Всем кандидатам надо об этом задуматься и, может быть, действительно быстрее подавать иски в суды. Источник: О решении Мосгорсуда

Победа Ильи Свиридова

Вечером во вторник глава Таганского муниципального округа столицы член партии «Справедливая Россия» и участник выборов мэра в 2018 году Илья Свиридов заявил, что Верховный суд отклонил иск действующего депутата МГД Елены Шуваловой о снятии его кандидатуры с выборов в Мосгордуму. Ранее в иске госпоже Шуваловой отказал Мосгорсуд. Она заявляла, что господин Свиридов злоупотребил своим должностным положением при сборе подписей. Господин Свиридов участвует в выборах МГД по 44-му округу как самовыдвиженец.

Отказ Юлии Галяминой

Напомним, Накануне Мосгорсуд отклонил иск муниципального депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой к избирательной комиссии округа №9, которая отказала ей в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. Об этом незарегистрированный кандидат сообщила на своей странице в Twitter:

«Все, Мосгорсуд отказался восстановить мою кандидатуру. Это не выборы. Продолжаем бороться за свои права на улице — больше нам ничего не оставили».

8 августа жалобу Юлии Галяминой на отказ в регистрации рассматривала рабочая группа Центризбиркома. После того как выяснилось, что госпожа Галямина еще 26 июля обратилась с аналогичной жалобой в суд, председатель ЦИК Элла Памфилова назвала ее действия «неуважением к собственным избирателям»: «Мы рассматривали всю половину дня материалы заявления Юлии Галяминой. Потратили большое количество времени, выступали ее доверенные лица. Более того, выступали слабо, я буквально вытягивала из них аргументы. В конце концов вытянули, договорились, что еще посмотрим два списка, я напрягла всех сотрудников, чтобы вытянули все. Мы еще могли вернуть 241 подпись в пользу заявителя. Потратили массу времени, и выяснилось, что, оказывается, заявитель Галямина подала жалобу в суд. И представители, которые тут сидели, нас не уведомили».

По словам госпожи Памфиловой, «аппарат (по пересчету подписей.— “Ъ”) работал вхолостую».

Отметим, обжаловать в суде решения ОИК об отказе в регистрации можно после решения ЦИКа либо до подачи самой жалобы в Центризбирком.

Сама Юлия Галямина не присутствовала на заседании рабочей группы ЦИК в момент рассмотрения жалобы: в это время она отбывала административный арест на 15 суток, назначенный судом 7 августа за участие в массовой акции, которая «помешала движению транспорта» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ). По истечении срока госпожа Галямина была арестована еще на десять суток за призыв к участию в несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Таким образом, на заседании Мосгорсуда она также присутствовать не могла.

«Теперь я сам вас найду»

Во вторник Верховный суд РФ отказал в апелляционной жалобе главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова (восьмой округ) на решение Мосгорсуда, признавшего законным отказ окружной избирательной комиссии в его регистрации на выборах в Мосгордуму. Мосгорсуд рассматривал жалобу господина Жданова 2 августа. Иван Жданов 11 августа отбыл административный арест в спецприемнике в Люберцах и вышел на свободу. Он ожидал, что будет сразу же арестован в рамках другого административного дела, но 11 августа этого не произошло. Во вторник Иван Жданов сообщил, что не намерен присутствовать ни на одном из двух судебных заседаний — ни в Верховном суде на апелляции на отказ в регистрации, ни в Мосгорсуде на обжаловании решения Мещанского суда о его новом административном аресте.

«Пока у меня есть компьютер и возможность поработать,— сообщил Иван Жданов в Facebook днем во вторник.— Как мне рассказывают соседи и жена, в моем дворе дома скопилось много машин с подозрительными личностями внутри. Но не стоит беспокоиться, теперь я сам вас найду, когда мне будет нужно». «Видимо, Мещанский ОВД решил не исполнять незаконное решение судьи Горюновой, так как именно они должны были обеспечить исполнение постановления суда,— предположил господин Жданов.— Им все это надоело, и мы понимаем и поддерживаем. Иначе я это объяснить никак не могу». Тем временем Мосгорсуд оставил отклонил апелляцию господина Жданова на решение Мещанского суда о его новом административном аресте на десять суток. Связаться с самими Иваном Ждановым “Ъ” на момент публикации материала не удалось.

Новые отказы ЦИКа

Во вторник рабочая группа ЦИКа, предварительно рассмотрев жалобы оппозиционных кандидатов на отказ в регистрации, рекомендовала отказать Геннадию Гудкову, Ивану Кульневу и Александру Соловьеву. Выдвигавшемуся в третьем округе господину Соловьеву рабочая группа вернула 399 подписей, но для регистрации ему все равно не хватило 1193 подписей. Геннадию Гудкову (второй округ) дополнительно зачли 53 подписи, но для регистрации требовалось еще 1379. Жалобу Ивану Кульнева (23-й округ) рекомендовали также не удовлетворять, поскольку в поданных им «подписных листах не указана дата рождения сборщиков», пояснили в ЦИКе. Господин Кульнев также не уведомил избирком об иностранных активах.

Ранее на заседаниях 2, 7 и 9 августа ЦИК уже отклонил жалобы Ильи Яшина, Константина Лисицы, Александра Руденко, Дмитрия Гудкова, Любови Соболь, Анастасии Брюхановой и Елены Русаковой. Во всех случаях решение было основано на нехватке подписей избирателей.

Никита Прокшин