«Суд оказался более объективной инстанцией»

Суд встал на сторону незарегистрированного кандидата в Мосгордуму. Члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину разрешили участвовать в выборах. Таким образом, Мосгорсуд отменил постановление окружной избирательной комиссии. В среду политика должны официально зарегистрировать. Ранее у Митрохина признали недействительными почти 500 подписей. Однако суд посчитал, что многие из них забраковали незаконно, рассказал “Ъ FM” Сергей Митрохин.

— Честно говоря, я с большим скепсисом относился к перспективе такого решения, и для меня это неожиданность. Я не думал, что так произойдет.

Первая инстанция, которая мне отказала в регистрации,— это окружная избирательная комиссия №43. Вторая инстанция — Мосгоризбирком, который отменил это решение. Третья инстанция — опять ОИК №43, которая повторно мне отказала в регистрации. И четвертая — Мосгорсуд, который, кстати, очень тщательно рассмотрел мои подписи, на это ушло примерно шесть часов, то есть каждая подпись, которую мне забраковала ОИК, была тщательно рассмотрена в присутствии прокурора и, естественно, самого судьи. Поэтому такая тщательность проверки свидетельствует о том, что она достаточно объективна. Все подписи, которые были забракованы окружной комиссией во второй раз, были тщательно проверены. И во многих случаях выяснялось, что претензии не обоснованы. Например, по вводу в систему ГАС «Выборы»: значительное количество подписей не содержало никаких погрешностей, а в протоколе окружной комиссии значилось, что там какая-то недостоверность. Но мы вместе с судьей имели возможность это проверить и убедиться в том, что там никаких ошибок не было и так далее. По разным основаниям удалось доказать, что я набрал достаточное количество подписей, чтобы быть зарегистрированным.

Я советую всем незарегистрированным кандидатам воспользоваться этим путем. Потому что система избирательных комиссий, как мне кажется, себя не оправдала на этих выборах в Мосгордуму, во многом дискредитировала. Я могу привести в качестве примера поведение Мосгоризбиркома: он отменил решение нижестоящей инстанции, окружной комиссии, а 13 августа изменил свою позицию и поддержал нижестоящую инстанцию в том, что она отказала мне в регистрации. Эта непоследовательность, какие-то метания непонятные свидетельствуют о том, что избиркомы — вообще ненадежный сегодня механизм восстановления на выборах неправомерно отстраненных от них кандидатов.

И в данном случае суд оказался более объективной инстанцией. Всем кандидатам надо об этом задуматься и, может быть, действительно быстрее подавать иски в суды.

Решение суда означает, что меня должна немедленно зарегистрировать окружная комиссия. Правда, она еще имеет пять дней на обжалование в Верховном суде. Будет она обжаловать или нет, я не знаю, но надеюсь, что я уже стопроцентно буду зарегистрирован как кандидат и смогу приступить к избирательной кампании.

Беседовала Анна Пестерева