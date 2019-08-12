«Готовность протестовать даже возрастает»

В субботу, 10 августа, в Москве на проспекте Сахарова прошел разрешенный митинг «Вернем себе право на выборы» в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Акция стала самой массовой с 2012 года и четвертой за свободные выборы, прошедшей в столице за последний месяц. Что об этом написали зарубежные СМИ — в подборке “Ъ”.

The Times (Лондон, Великобритания)

Силы государственной безопасности организовали военную по стилю операцию, собрав тысячи омоновцев и солдат в полной защитной экипировке. При том, что главный разрешенный митинг прошел в целом без инцидентов, позже полиция провела более 250 задержаний, когда сторонники оппозиции попытались собраться у здания администрации президента…

Протесты отражают широкое неудовлетворение господином Путиным, который в пятницу отметил 20-летие своего пребывания у власти в качестве президента или премьер-министра. Опросы показывают, что на президентских выборах за него проголосовали бы 43%, что является самым низким показателем… Правящая партия господина Путина, «Единая Россия», поддерживается 13% избирателей в Москве. Сам бренд стал настолько токсичным, что ее кандидаты… идут на выборы в качестве независимых.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)

Военные авантюры господина Путина, который на прошлой неделе отпраздновал 20-летие своего пребывания у власти, превратили Россию в силу, с которой вынуждены считаться за рубежом. Но они не преобразовались в блага для простых россиян, уровень жизни которых падает уже пять лет подряд на фоне хронических экономических проблем, осложненных западными санкциями… Будущие протесты, однако, определят, смогут ли демонстрации заставить власти уступить обществу в каких-нибудь его требованиях или спровоцируют власти на принятие более драконовских мер по подавлению таких выступлений.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Когда-то это были хлеб и арены для гладиаторских боев… Теперь это сеты диджеев и шашлыки… Московские власти… устраивают праздники в надежде отвлечь молодежь от политической активности. Мероприятие с сомнительным названием Meat & Beat (beat the meat — мастурбировать.— “Ъ”)… описывается как «музыкально-гастрономический фестиваль» и типизирует осваивание Москвой хипстерской эстетики как бальзама от раздражения, вызванного однопартийной властью. Оно следует за аналогичным мероприятием «Шашлык Live», объединившим жареное мясо со «всеми вашими любимыми русскими рок-музыкантами», появившимися как из воздуха. Организаторы утверждают, что привлекли 305 тыс. посетителей. Цифра широко оспаривается, поскольку делает организованный в последний момент пикник в полтора раза масштабнее фестиваля в Гластонбери… Так называемые фестивали-спойлеры показательны: государство вряд ли пойдет на уступки и фокусируется на тактике по завоеванию молодежи и тех, кто относится к протестам скептически.

The Washington Post (Вашингтон, США)

Последняя волна беспорядков в Москве, спровоцированная отказом городского правительства зарегистрировать оппозиционных кандидатов… лишь самый свежий эпизод куда более долгой истории. В последние годы отмечался стабильный рост общественного недовольства, хотя причины и не всегда были политическими…

За два десятилетия режим Путина не смог обеспечить давно необходимых реформ. Он не смог диверсифицировать экономику… Коррупция остается необузданной. Бизнес и простые граждане не могут рассчитывать на то, чтобы в судах царствовала беспристрастная справедливость. Олигархи с хорошими связями глушат конкуренцию и инновации… Один из недавних опросов показал, что 44% молодых жителей страны предпочли бы уехать, если бы у них появился такой шанс. Неудивительно, что некоторые россияне сравнивают своего президента с Леонидом Брежневым. Поэтому нам следует ожидать все более жестокого подавления самых незначительных протестов. Большой вопрос в том, как долго россияне будут готовы терпеть травлю.

Liberation (Париж, Франция)

Все просто: с антикремлевских протестов зимы 2012 года российская столица не испытывала столь масштабных протестных настроений, а ее улицы не были столь черны от скопления людей. А четвертая акция протеста за свободные выборы была еще и проверкой для оппозиции. Ведь большинство ее молодых лидеров уже за решеткой… На трибуне их сменили независимые журналисты и деятели культуры. Факт новый и показательный: многие рэперы и блогеры с большим количеством подписчиков в соцсетях призвали людей собраться вместе с ними…

У Мосгордумы на деле довольно ограниченные полномочия.

А сентябрьские выборы так бы и прошли фактически незамеченными, если бы прямолинейный мэр Собянин и его преданная избирательная комиссия просто допустили этих независимых кандидатов, а те, может быть, заняли бы четыре-пять мест.

Но для центральных властей такой расклад, видимо, представляется немыслимым. С их точки зрения любое вмешательство внесистемной оппозиции в классические политические игры страны должно пресекаться. А потому в качестве ответной реакции власти выбрали дубинки… Но сделав выбор в пользу применения силы, а не диалога, Кремль столкнулся с движением сопротивления, которое только набирает мощь.