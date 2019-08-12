Журналисты и участники московских акций протеста пожаловались на звонки с угрозами

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков рассказал о поступающих журналистам, чьи личные данные были 9 августа опубликованы в Telegram, звонках с угрозами. Также о звонках сообщают участники протестных акций.

В частности, москвич Сергей Борзенко написал в Facebook, что ему позвонили якобы из Следственного комитета. Собеседник, который «представился следователем по особо важным делам Позняковым», спросил, собирается ли господин Борзенко «в дальнейшем принимать участие в акциях Навального». После отказа отвечать ему сказали: «Смотрите, у вас две опции: вы хотите на стеклянную бутылку сесть или на пластиковую». Сергей Борзенко сказал телеканалу «Дождь», что считает, что ему звонил украинский пранкер Евгений Вольнов, который накануне звонил по фигурирующим в списке телефонам.

В Telegram-канале «Шулика» пишут, что звонили также родителям Константина Янкаускаса, Татьяне Усмановой и другим людям, чьи имена были в слитой базе. Сотрудница московского отделения «Открытой России» госпожа Усманова также сообщила в Facebook о звонке неизвестного, который на отказ без повестки идти в Главное следственное управление «стал орать матом, угрожать пытками, пугать обысками».

Кроме того, анонимные звонки поступают жене независимого кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова Валерии. По ее словам, «идут звонки со скрытого номера», но «в трубке — тишина». Госпожа Гудкова добавила, что звонят также одному из организаторов митинга 10 августа Эльвире Вихаревой и выступавшему на акции Евгению Овчарову.

«Не помогает даже настройка "Звонки только из белого списка". Скрытые номера пробиваются все равно, причем одновременно сразу на несколько наших телефонов. То есть звонят не люди, а программы»,— написала она в Telegram. Валерия Гудкова добавила, что в детализации мобильного трафика появились «Одноклассники», хотя приложение на телефоне не установлено. В МТС ей посоветовали «отключиться от сети».

«Дождю» пресс-секретарь МТС Алексей Меркутов сказал: «Блокировать нежелательные звонки абоненты МТС могут при помощи услуг "Черный список", "Блокировка спам-звонков" и приложения "Кто звонит". Единичные случаи атак на абонентов при помощи звонков специалисты рассматривают индивидуально».

9 августа в Telegram-канале «Товарищ майор» появился пост о том, что в чат «Московская команда Навального» администраторы случайно выложили всю базу своих сторонников — паспорта, имена, телефоны и адреса более 3 тыс. человек. В опубликованном списке оказались данные многих задержанных на акциях 27 июля и 3 августа, журналистов оппозиционных изданий, а также незарегистрированных кандидатов.

В субботу «Медуза» опубликовала расследование, в котором утверждается, что данные мог выложить некий Виталий Тайсаев, который может является администратором «Товарища майора». Эксперты издания предположили, что база данных «сторонников Навального» представляет собой компиляцию информации из разных источников, часть которой могла быть взята из протоколов задержания прошедших митингов. Господин Тайсаев отрицал свою причастность к публикации базы.

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные митинги в поддержку не допущенных до выборов кандидатов в Мосгордуму. По данным «ОВД-инфо», на каждом из них задержали свыше 1 тыс. участников.

Последняя акция протеста — согласованная — состоялась 10 августа на проспекте Академика Сахарова. По данным МВД, акция собрала 20 тыс. граждан. «Белый счетчик» приводит другую цифру — 50 тыс., а с учетом людей, которые заходили не через главный вход, число участников акции может доходить до 60 тыс.

Очередная акция может пройти 17 августа. Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев уже подали заявку на согласование протестного шествия по бульварам Москвы. Как рассказала “Ъ” госпожа Филина, отказ признать результаты выборов в случае, если никто из кандидатов несистемной оппозиции так и не будет к ним допущен, должен стать одним из главных требований.

О планах оппозиции — в материале “Ъ” «Повестка выходного дня».