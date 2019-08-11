«Медуза» назвала имя человека, который опубликовал в Telegram данные «сторонников Навального»

Данные более 3 тыс. человек, попавшие в открытый доступ накануне митинга на проспекте Сахарова, могли быть выложены неким Виталием Тайсаевым, администратором Telegram-канала «Товарищ майор», следует из расследования «Медузы». По мнению сразу нескольких опрошенных изданием экспертов, база данных «сторонников Навального» представляет собой компиляцию информации из разных источников, часть которой могла быть взята из протоколов задержания прошедших митингов.

9 августа в Telegram-канале «Товарищ майор» появился пост о том, что в чат «Московская команда Навального» администраторы случайно выложили всю базу своих сторонников — паспорта, имена, телефоны и адреса более 3 тыс. человек. В опубликованном списке оказались данные многих задержанных на акциях 27 июля и 3 августа, журналистов оппозиционных изданий, а также незарегистрированных кандидатов.

Как удалось выяснить «Медузе», Виталий Тайсаев, который может является администратором «Товарища майора», опубликовавшим базу данных, давно работает в медиа, опытный SMM-редактор. Его часто привлекают для продвижения каналов в Telegram. Именно его телефон оказался привязанным к каналу «Товарищ майор». В разговоре с «Медузой» господин Тайсаев отрицал свою причастность к публикации базы.

По мнению специалистов, попавшая в сеть база могла быть «собрана» из нескольких источников, в том числе на основе протоколов задержания участников несанкционированной акции. Так как ошибки в именах, адресах и телефонах задержанных при составлении протоколов оказались и в опубликованной базе. Это подтвердили несколько человек, чьи данные оказались в списке.

Если причастность Виталия Тайсаева к публикации данных будет доказана, ему может быть инкриминирована ст.137 УК РФ (незаконный сбор и распространение сведений о личной жизни граждан), считает руководитель международной правозащитной группы «Агора» адвокат Павел Чиков.

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные митинги в поддержку не допущенных до выборов кандидатов в Мосгордуму. По данным «ОВД-инфо», на каждом из них задержали свыше 1 тыс. участников. По результатам протестных акций арестованы 113 человек, административные штрафы получили еще 880 человек. 10 августа на проспекте Сахарова прошел санкционированный митинг, который, по подсчетам «Белого счетчика» собрал около 50 тыс. человек, став самым массовым за последние годы.

О том, как прошла последняя субботняя акция, читайте в материале “Ъ” «“Дело не в Мосгордуме даже”».