В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»

Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса. В сообщении говорится, что данные оказались в открытом доступе чата «Московская команда Навального».

«Они случайно выложили прямо в свой чат всю базу своих сторонников для призывов людей на митинг»,— говорится в сообщении «Товарища майора».

Как передает «Медиазона», в списке оказались имена, в том числе задержанных на акциях протеста в Москве 27 июля и 3 августа, некоторые из которые впоследствии стали обвиняемыми по уголовному делу о массовых беспорядках. В таблице есть имена журналистов «Медиазоны», «Радио Свобода», «Медузы», «МБХ медиа», «Таких дел», The Village и «Дождя». Некоторые из них подтвердили актуальность указанных данных. Кроме того, в базе содержатся данные незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Любови Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлии Галяминой, Дмитрия Гудкова, Владимира Милова, а также действующих муниципальных депутатов и сотрудников канала «Навальный LIVE» и «Открытой России».

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные митинги в поддержку не допущенных до выборов кандидатов в Мосгордуму. По данным «ОВД-инфо», на каждом из них задержали свыше 1 тыс. участников. По результатам протестных акций арестованы 113 человек, административные штрафы получили еще 880 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Под арестом уже находятся 12 человек (Евгений Коваленко, Егор Жуков, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев). ТАСС сообщил о 13-м возможном фигуранте по делу о массовых беспорядках.

О реакции властей на протесты — в публикации “Ъ” «Единство формы и задержания».