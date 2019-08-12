Антипичный случай

Как стало известно “Ъ”, Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ. Министерства сочли преференции излишними, так как они могут привести к выпадающим доходам бюджета в 24 млрд руб. в год. При этом в конце июля правительство уже выдало НПЗ льготы на 10 млрд руб. в следующие два года в виде обнуления акциза на авиакеросин. ФАС и Минприроды раскритиковали и другую просьбу господина Грефа — об изменении условий лицензии на месторождения в Оренбуржье, находящихся на балансе НПЗ,— найдя в ней риски нарушения антимонопольного законодательства.

Профильные министерства дали отрицательные отзывы на просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о предоставлении дополнительных налоговых льгот для Антипинского НПЗ и на изменение условий лицензии на месторождения в Оренбургской области. Как рассказали три источника “Ъ”, соответствующий доклад Минэнерго направило в правительство.

Антипинский НПЗ и находящиеся у него на балансе Могутовское, части Гремячевского и Воронцовского месторождений принадлежат «Сокар энергоресурсу» — совместному предприятию Сбербанка и неназванных инвесторов. Банк, который является основным кредитором НПЗ, весной забрал эти активы, находившиеся у него в залоге, у Дмитрия Мазурова, а сам бизнесмен по заявлениям Сбербанка оказался под стражей. Сейчас «Сокар энергоресурс» осуществляет процессинг на Антипинском НПЗ. При этом интересовавшаяся активом азербайджанская SOCAR пока так и не приняла решение о покупке НПЗ и месторождений. В SOCAR заявили “Ъ”, что «рассматривают варианты вступления в проект после проведения финансового и технического аудита активов».

В июле Герман Греф написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором просил увеличить для НПЗ выплачиваемый из бюджета обратный акциз на нефть, нарастив до 1,5 логистический коэффициент (дается заводам, удаленным от границы РФ, которым сложнее экспортировать продукцию, сейчас у Антипинского НПЗ коэффициент 1,1). Поскольку завод работает по давальческой схеме, льготу получал бы давалец, то есть «Сокар энергоресурс». Но Минфин, по словам источников “Ъ”, выступает против предоставления льготы, поскольку она приведет к выпадающим доходам бюджета в 24 млрд руб. в год к 2024 году, когда полностью завершится налоговый маневр.

Минэнерго тоже не поддерживает инициативу, так как она не содержит финансово-экономического обоснования. Министерство также указало, что для стимулирования вхождения в капитал НПЗ иностранного стратегического инвестора в конце июля уже были приняты поправки об обнулении акциза на авиакеросин Jet-A1 (топливо для газотурбинных двигателей). Эта льгота даст заводу дополнительные 10 млрд руб. в следующие два года.

По мнению одного из источников “Ъ”, повышение логистического коэффициента для Сбербанка как владельца НПЗ ущемит права других участников рынка, чьи заводы работают без дополнительных преференций.

У банка была возможность оценить риски при выделении кредитов заводу, ведь в тот момент о налоговом маневре уже было известно, рассуждает один из собеседников “Ъ”: «Теперь банк, уже получив завод в качестве залога, хочет вернуть и кредитные средства за счет государства». Собеседник “Ъ”, знакомый с докладом, отмечает, что Минэнерго предлагает вернуться к обсуждению вопроса при условии проведения мониторинга операционной эффективности предприятия, обеспеченного стабильной загрузкой, а также при «наличии соответствующего поручения».

Герман Греф также просил внести изменения в лицензию на принадлежащие НПЗ месторождения в Оренбургской области. Антипинский НПЗ получил их на конкурсе в 2015 году с условием обязательной поставки добытой нефти на завод, обойдя ННК (сейчас «Нефтегазхолдинг») Эдуарда Худайнатова, «Газпром нефть» и венгерскую MOL. Однако технически такая поставка по трубопроводам невозможна, поэтому глава Сбербанка просил разрешить поставлять эту нефть по своп-схемам.

Но, по данным “Ъ”, в Минприроды считают, что такое изменение лицензии может рассматриваться как нарушение норм гражданского права и антимонопольного законодательства, так как условия конкурса ограничивали круг проявлявших интерес участников. По мнению собеседника “Ъ”, в итоге не участвовавшие из-за дополнительных условий интересанты могут оспорить результаты торгов 2015 года или решение о корректировке лицензионных требований. В ФАС тоже считают, что условия о поставке нефти на НПЗ имели ключевое значение для выбора победителя, в результате изменение лицензии может «содержать признаки» нарушения антимонопольного законодательства. По словам источников “Ъ”, интерес к месторождениям Антипинского НПЗ проявляла «Роснефть», при этом в конкурсе нефтекомпания не участвовала.

В Сбербанке заявили “Ъ”, что не знакомы с позициями ведомств. Во всех ведомствах отказались от подробных комментариев, в Минприроды и Минфине “Ъ” лишь подтвердили, что направили свои позиции в Минэнерго.

Глава юркомпании «НП-Эдвайс» Наталья Пантюхина отмечает, что на оспаривание результатов конкурса по закону дается год, и в случае подачи такого иска сейчас он будет отклонен по причине истечения срока исковой давности. Теоретически игроки рынка могут оспорить изменение условий лицензий, но им нужно будет доказать нарушение правил переоформления лицензии для Антипинского НПЗ и нарушение тем самым их прав. Вопрос получения дополнительных преференций для Сбербанка может быть реализован лишь в случае политической воли, полагает юрист НАФКО Павел Иккерт, но риск для лицензий действительно существует: они могут быть аннулированы по причине срыва сроков проведения геологоразведки и начала добычи.

Дмитрий Козлов