Сбербанку тяжело на заводе

Сбербанк, который сейчас контролирует Антипинский НПЗ в Тюменской области, хочет получить для него дополнительные льготы из бюджета в размере 10–12 млрд руб. в год. Герман Греф написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросил увеличить для завода выплаты по обратному акцизу на нефть на 36% за счет повышения логистического коэффициента. Иначе, предупреждает господин Греф, завод не сможет погасить $5 млрд долга перед Сбербанком. По данным “Ъ”, субсидию планирует получать не сам НПЗ, а «Сокар энергоресурс» — консорциум Сбербанка и кипрской Socar Russia Investments Ltd.

Глава Сбербанка Герман Греф 18 июля написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о повышении коэффициента логистического отставания для Антипинского НПЗ с 1,1 до 1,5 (копия письма есть у “Ъ”). Этот повышающий коэффициент применяется для расчета выплаты обратного акциза на нефть, который с 2019 года получают основные НПЗ в РФ. «Изменившиеся налоговые условия и текущая конъюнктура не позволяют НПЗ обслуживать задолженность, сформировавшуюся на этапе строительства»,— отмечает господин Греф. Суммарный объем обязательств топ-менеджер оценивает в $5 млрд. Герман Греф приводит в пример Ухтинский НПЗ, для которого предусмотрен коэффициент 1,3, хотя он «менее удален» от рынков сбыта. Сейчас логистический коэффициент 1,5 введен только для Красноярского края и Хакасии.

Сбербанк в мае забрал 80% акций управляемого им на тот момент Антипинского НПЗ у Дмитрия Мазурова (находится в СИЗО) и Владимира Калашникова после остановки завода, а затем продал этот пакет НПЗ «Сокар энергоресурсу». Владельцем «Сокар энергоресурса» является консорциум кипрской Socar Russia Investments Ltd и Сбербанка, и сейчас компания перезапустила завод, работая по давальческой схеме. Акционеры Socar Russia Investments Ltd не раскрываются, но 20% акций этой компании принадлежат Фариду Джафарову, главе «Сокар Рус» и «Сокар энергоресурса».

По условиям соглашения с Минэнерго о получении обратного акциза субсидию должно получать АО «Антипинский НПЗ», но, по информации “Ъ”, нынешние владельцы в условиях судебного процесса по банкротству АО намерены перевести господдержку с завода на «Сокар энергоресурс».

По словам одного из источников “Ъ”, глава Сбербанка обсуждал это с вице-премьером Дмитрием Козаком. В Сбербанке отказались от комментариев.

Кроме того, глава Сбербанка попросил изменить условия лицензий на месторождения в Оренбургской области (числятся на балансе Антипинского НПЗ). Сейчас по условиям лицензии нефть с месторождений должна поступать напрямую на Антипинский НПЗ. Но, пишет господин Греф, такая схема логистически неэффективна, поэтому он просит разрешить проводить своп-операции, загружая НПЗ нефтью месторождений Западной Сибири. Сохранение базовой схемы поставок может привести к ежегодным потерям $100–120 млн, отмечает он, напоминая, что правительство уже корректировало лицензионные требования для месторождений имени Требса и Титова. Запасы нефтяных месторождений — 45,5 млн тонн по категориям С1+С2, промышленная добыча не начиналась, к 2024–2025 годам предыдущий собственник — группа New Stream — планировал добывать 4 млн тонн в год.

Владимир Путин поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку и первому вице-премьеру Антону Силуанову проработать предложения главы Сбербанка. Представитель Дмитрия Козака заявил, что тот поручил в течение месяца изучить этот вопрос. Но, по данным “Ъ”, проект доклада в правительство должен быть подготовлен министерствами к 8 августа. В Минэнерго и Минприроды “Ъ” пока не ответили.

Если логистический коэффициент для Антипинского НПЗ будет повышен до 1,5, то величина дополнительных средств будет зависеть от цены на нефть, курса рубля к доллару и объема переработки, при этом она будет расти вместе с ростом отрицательного акциза в рамках завершения налогового манера 2019–2024 годов, говорит главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. При текущих ценах в 2019 году Антипинский НПЗ дополнительно получит 220 руб. на тонну, к 2024 году эта величина вырастет до 1320 руб. на тонну. При максимальной загрузке НПЗ (9 млн тонн) это составит 12 млрд руб. в год, при загрузке в 7,3 млн тонн — 9,6 млрд руб. В последнем случае общий размер обратного акциза на нефть, который НПЗ сможет получать в 2024 году, может составить 36,5 млрд руб. в год.

Дмитрий Козлов