Любовь Соболь вышла из отделения полиции

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму и юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь вышла из ОВД Троицкий, сообщается у нее в Twitter. На нее составили протокол о повторном нарушении правил организации митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) за несогласованную акцию, которая прошла 3 августа. В сообщении также говорится, что у госпожи Соболь изъяли телефон и ноутбук, а видео после своего освобождения она записала на телефон адвоката.

Любовь Соболь задержали перед началом сегодняшней протестной акции во время обыска в Центре сбора подписей на Рождественском бульваре. В полиции пояснили, что на нее пожаловались организаторы согласованного митинга. Они якобы обратились с заявлением о том, что госпожа Соболь и другие участники «собираются организовать провокации» на акции.

Сегодня, 10 августа, в Москве прошел санкционированный митинг «Вернем себе право на выборы». По данным МВД, на акцию пришли 20 тыс. участников. По данным «Белого счетчика» — 49,9 тыс. В поддержку митинга в столице люди вышли на акции и в других городах.

После санкционированной части организаторы акции в Москве призвали людей пойти на «мирную прогулку», которая не была согласована с властями. Часть участников переместилась в район Китай-города, где начались задержания. По последним данным «ОВД-инфо», в столице были задержаны 229 человек, по всей стране — 325.

Напомним, с июля в Москве проходят акции в поддержку независимых кандидатов, которым отказали в регистрации в Мосгордуму. 20 июля прошла крупная согласованная акция, на которую пришли около 22 тыс. человек. 27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные митинги. По данным «ОВД-Инфо», на каждом из них задержали более 1 тыс. участников. После протестных акций административные аресты получили более 100 человек. СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, в рамках которого арестовали уже 13 человек.

О том, как прошла последняя акция, читайте в материале “Ъ” «Дело не в Мосгордуме даже».