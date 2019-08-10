Тринадцатым задержанным в рамках дела о массовых беспорядках в Москве стал режиссер телеканала «Доктор»

Следственный комитет задержал режиссера телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева в рамках дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката задержанного Татьяну Прилипко. Она сообщила, что ранее он был оштрафован на 20 тыс. руб. за совершение административного правонарушения по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга»). Ранее агентство указывало только имя тринадцатого задержанного, которому могут предъявить обвинение по делу о массовых беспорядках. Дмитрий Васильев был доставлен на допрос в Следственный комитет, с ним проводились следственные действия.

По словам адвоката, у задержанного имеются заболевания. «С нами проводились следственные действия в ночное время, когда Дмитрий нуждался в приеме необходимых лекарств. Более того, инсулин и глюкометр, а также предметы, необходимые по жизненным показаниям, ему не выдали в изолятор временного содержания, при этом врачи скорой помощи, которые были вызваны во время следственных действий, рекомендовали Дмитрию взять это все с собой»,— сказала Татьяна Прилипко.

Дмитрий Васильев в Facebook оставил сообщение, что он был объявлен в розыск. У него дома провели обыск, после чего доставили в отдел полиции по району Беговой.

Напомним, суд арестовал 12 человек по делу о массовых беспорядках. 27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные митинги в поддержку не допущенных до выборов кандидатов в Мосгордуму. По данным «ОВД-инфо», на каждом из них задержали свыше 1 тыс. участников. По результатам протестных акций арестованы 113 человек, административные штрафы получили еще 880 человек.

О реакции властей на протесты — в публикации “Ъ” «Единство формы и задержания».